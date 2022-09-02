何永賢丈夫7月辭任長實高層

根據何永賢的申報資料，其夫盧建業的職位為高級策劃經理，未提及公司名稱。本報翻查長實2021年年報，集團高級策劃經理一職為盧建業。本報昨向何永賢查詢，她透過新聞秘書回覆丈夫已於7月辭職。長實回覆本報稱，盧建業已非公司職員。

政制副局胡健民擁加國土地14物業

根據各政策局及司長辦公室網頁，有11名副局長和12名政治助理已公開利益申報資料。當中胡健民擁有物業最多，共14個，包括10個內地物業及1個位於馬來西亞馬六甲的出租住宅，他另在加拿大艾伯塔省（Alberta）愛民頓市擁有兩幅空置土地。卓孝業擁有5個物業，包括一個倫敦出租住宅，珠海也有兩個住宅。

政治助理中，商經局政助李世華擁有最多物業，共4個；創科局政助廖添誠也申報有3個物業。商經局副局長陳百里、副律政司長政助陳倩雯、文體旅局政助招文亮、保安局政助梁溯庭、勞福局政助傅曉琳及房屋局政助歐陽文倩都申報沒有物業。近期粉嶺高球場發展引起爭議，民青局副局長梁宏正申報擁有香港哥爾夫球會會籍。