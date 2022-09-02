何永賢丈夫7月辭任長實高層

【明報專訊】政府早前公布問責官員利益申報，根據資料，房屋局長何永賢的丈夫是曾任長實集團高級策劃經理的盧建業。何永賢昨日透過新聞秘書回覆稱，過往一直按照政府規定申報，其夫已於7月辭去有關公司職位。另外，政府新公布部分副局長及政治助理的利益申報，其中政制局副局長胡健民及保安局副局長卓孝業分別在加拿大擁有土地和在英國擁有物業。
根據何永賢的申報資料，其夫盧建業的職位為高級策劃經理，未提及公司名稱。本報翻查長實2021年年報，集團高級策劃經理一職為盧建業。本報昨向何永賢查詢，她透過新聞秘書回覆丈夫已於7月辭職。長實回覆本報稱，盧建業已非公司職員。
政制副局胡健民擁加國土地14物業
根據各政策局及司長辦公室網頁，有11名副局長和12名政治助理已公開利益申報資料。當中胡健民擁有物業最多，共14個，包括10個內地物業及1個位於馬來西亞馬六甲的出租住宅，他另在加拿大艾伯塔省（Alberta）愛民頓市擁有兩幅空置土地。卓孝業擁有5個物業，包括一個倫敦出租住宅，珠海也有兩個住宅。
政治助理中，商經局政助李世華擁有最多物業，共4個；創科局政助廖添誠也申報有3個物業。商經局副局長陳百里、副律政司長政助陳倩雯、文體旅局政助招文亮、保安局政助梁溯庭、勞福局政助傅曉琳及房屋局政助歐陽文倩都申報沒有物業。近期粉嶺高球場發展引起爭議，民青局副局長梁宏正申報擁有香港哥爾夫球會會籍。