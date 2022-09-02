白韞六任廉署首名「特別顧問」 署方稱助續任國際反貪組織主席 利專員銜接

合約一年月薪15萬 不涉額外支出

白韞六今年1月以廉政專員身分當選聯合會主席，為期3年，同年7月，胡英明接任廉政專員。廉署解釋，根據聯合會會章，主席須由機構的領導人或指定官方代表出任，期望透過是次安排，可讓主席一職在符合聯合會會章要求下順利過渡，亦有助胡英明處理聯合會銜接工作。廉署又稱，有關安排獲中央政府及特區政府支持。翻查聯合會會章，倘執委會成員停任聯合會的組織會員代表，就不可留任執委會。聯合會昨回覆本報稱，有關安排合乎會章要求。

廉署回覆本報表示，特別顧問一職是以特別合約形式聘任，月薪約15萬元，在公署架構內從屬廉政專員，須向專員匯報工作，未來12個月將專注有關國際反貪局聯合會的工作，推進多項計劃及協助銜接。廉署沒回應特別顧問會否負責處理調查個案。

查錫我：何不專員直接接任？

對於廉署委任特別顧問，查錫我表示「未發生過」，形容安排「有少少奇怪」，認為與以往做法有別，「不應以人，而是制度」，質疑若以後出現同類情况，是否都要設特別顧問一職。查錫我說，白韞六僅擔任聯合會主席一段短時間，質疑是否需要設過渡安排，「為何不直接讓專員接任？」做法亦可節省金錢。

容海恩稱可理解 關注資源影響

立法會議員容海恩認為，可理解廉署因有銜接需要而開設特別顧問一職，但始終用公帑支付有關職位，廉署應向公眾清楚交代該職位的具體工作和目標等。她關注廉署從現有撥款支付職位開支，會否影響廉署其他工作的資源及職能。

白韞六今年1月5日當選聯合會主席，廉署翌日即在原有執行處、社關處及防貪處外，成立「國際合作及機構事務處」，其後向立法會提出開設兩個為期3年的首長級編外職位，包括「國際合作及機構事務處長」及「助理處長／國際合作」，另設一個高級助理處長的新職級，由新處長兼任，每年平均員工開支增加約654萬元。另將現有「助理處長／行政」改稱為「助理處長／機構事務」，支援新設的高級助理處長，不涉額外開支，並新設8個非首長級職位，每年平均員工開支約767萬元。另有180個核准編制的非首長級職位，支援新事務處工作。立法會財委會今年6月通過有關撥款申請。

2006年成立的聯合會為獨立反貪組織，專責推廣及促進落實《聯合國反腐敗公約》，現有約150個國家和地區反貪機構加入成為會員。