土地共享擬增地積比 發展商一併建公營屋

本研社質疑再予優惠 損規劃佈局

據悉，政府正重新審視土地共享先導計劃，希望提量及提效，現時計劃下發展商需平整項目內的公營房屋土地，再交予政府建屋，當局考慮改變做法，將公營房屋一併交發展商興建，並考慮條件許可下為項目增加地積比，以提高公營房屋數目。政府消息人士解釋，現時公私營房屋七比三的比例，較難再調高至八比二，故考慮增加地積比。

陳劍青質疑土地共享計劃是獎勵發展商興建公營房屋，實際上卻令發展商對此「予取予攜」，不斷向政府爭取進一步利益，「（政府）再送地積比，送公帑，底線是什麼？」。他擔心申請的地盤均位處偏遠，大規模增加樓面面積會完全改變地區的規劃佈局，加重負荷，衍生的基建成本和環境成本卻由政府承擔，「例如林村不適合高密度，送更多地積比，會出現很多規劃災難」。

劉振江認為，可否增加地積比與區內基建有關，交通和排污排水配套尤為關鍵，但申請項目一般位置較偏遠，增加地積比難度較高。他建議將公私營房屋比例由七比三變成五比五，對發展商在項目財務上有幫助。

發展局回覆本報查詢時未有回應會否調整計劃的審批條件，僅稱正處理5宗申請，會適時公布進展。