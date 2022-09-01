中大：輝瑞新冠口服藥減兩成入院風險

指默沙東對減入院風險無關聯

團隊分析93883名今年2月中至3月底曾往指定診所求醫的病人，其中5808和4921人分別獲處方默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir）和輝瑞研發的帕克斯洛維德（Paxlovid）；1931名入院患者中，分別437和172人獲處方默沙東和輝瑞口服藥；225名入住深切治療部（ICU）、用呼吸機或死亡病人中，分別有53和21人獲默沙東和輝瑞。經加權分析後，研究發現輝瑞可減兩成入院風險，默沙東則未見關聯，而兩款藥物與減入ICU、用呼吸機和死亡風險亦無顯著關係。論文已在醫學期刊《臨牀感染疾病》（Clinical Infectious Diseases）發布。

林永和：有人誤會輝瑞副作用較強

中大團隊表示，研究分析本港現實世界數據，較臨牀試驗更具代表性，建議更新用藥指引增服藥效益，團隊補充指出，因輝瑞口服藥與多種藥物有交互作用，故獲處方默沙東者多為體弱病患，或致該藥與減入院關係較小。研究亦僅225名（0.2%）病人須入住ICU、用呼吸機和或死亡，或影響結果。

有處方口服藥的家庭醫生林永和稱，其病人中六成獲輝瑞，其餘獲默沙東，當中約半臨牀合適服用輝瑞，惟個人原因選默沙東；亦有人誤以為輝瑞副作用較強，他強調兩款藥副作用相若。

許樹昌稱，本港獲藥者較年長，藥廠臨牀試驗對象較年輕，故本港用藥減入院、重症和死亡功效不及藥廠結果顯著，相信當局會定期檢視指引。

劉家獻：口服藥減八成入院風險勿因一兩人離世誤解

醫管局總行政經理劉家獻表示，「差不多全世界都有文獻記載」，口服藥最高可減八成入院風險，專家將檢視最新數據研究需否改善用藥指標；又稱前日單日約1400人獲處方口服藥， 冀外界勿因「間唔中聽到」 一至兩名獲藥病人離世，便錯誤演繹為「服藥沒幫助」。

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