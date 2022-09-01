34歲男染疫留院一日亡 醫局料未必全關新冠

入院時毋須聞氧 翌凌晨不省人事

醫管局總行政經理劉家獻表示，34歲男死者周一到北大嶼山醫院急症室求醫時亦有血壓偏低及頭暈，但當時照肺部X光及超聲波沒顯示心肺有問題。病人同晚轉往瑪嘉烈醫院，臨牀診斷其腳腫或因心臟靜脈血栓所致，故處方抗生素、血壓藥及薄血藥，當時病人血壓穩定，毋須聞氧氣。其後抽血報告顯示病人血色素及紅血球偏高，疑有隱疾，患紅血球增生症，翌日凌晨不省人事，血壓低及需插喉，至早上因已沒血壓，局方停止搶救。劉表示，局方另懷疑死者亦有肺動脈血栓，故病情惡化快。

如亞博增至300牀需調人手

另外，醫管局上周一重開亞博館約200張病牀接收新冠患者，局方昨稱，截至昨凌晨共2598人留醫，其中218人入住亞博館。劉家獻表示，現時亞博館人手均為醫管局醫護，除最初調配的100人，另新增兼職醫護，故現可增開小量病牀，但如加開到300張牀，則需從各聯網調配人手，局方會視乎情况協調資源。

政府資訊科技總監辦公室昨在facebook專頁稱，如有市民核酸檢測結果為「不確定」，或獲確認為「復陽」並已獲衛生署通知可解除隔離，但其「疫苗通行證」仍為「紅碼」，可致電「安心出行」熱線2626 3066，職員將安排衛生署跟進，熱線每日上午7時至晚上10時服務。

（新冠疫情）