防疫考慮 李家超取消訪粵 今與內地官員線上會議

李家超昨見記者時說，今天將與廣東省、廣州市和深圳市的領導舉行線上會議，就粵港、穗港和深港合作，以及香港和內地人民經口岸來往的共同議題交換意見和討論。他又會線上參與今天香港科技大學廣州校園的開學儀式，以及廣州南沙民心港人子弟學校的揭牌儀式，他解釋，線上見面是因為防疫理由，稱能盡快舉行線上會議是最便捷的方法。

盼深入討論兩地居民經口岸來往

問到改變會面安排與深圳近日懷疑由香港流入變種病毒輸入個案、港府高官相繼染疫等是否有關，李家超表示，希望盡快與有關內地領導見面，以商討推展大灣區發展等多個議題，就兩地居民經口岸來往的議題，他希望透過與上述地方的官員深入討論，大家能達到一些共識。

國務院副總理韓正以線上方式參與一帶一路高峰論壇時致辭，提到希望香港拓展暢通便捷的國際聯繫。被問到是否代表香港可盡快與其他國家免檢疫通關，以至「逆向隔離」的建議會否因兩地疫情增多而需中止討論，李家超稱，與內地官員交流時，會討論不同可能性的考慮，但他認為現階段不公布細節會較好，不希望有太多混亂信息，強調任何方案都會積極考慮。

翻查近日內地疫情資料，廣東省衛健委昨日公布，8月30日全省新增25宗新冠確診個案，其中廣州有5宗、深圳20宗；新增境外輸入確診個案有7宗，廣州3宗、深圳3宗、惠州1宗。深圳市近日首次發現Omicron BF.15變種新冠病毒，繼福田區、羅湖區後，再在龍華區實施全域管控措施，大型會議、活動、演出等暫停，各類公園要關閉。廣州市因應新增個案集中在海珠區，昨日亦在該區實施防控措施，包括學校暫停面授、地鐵和巴士停運等。

（新冠疫情）