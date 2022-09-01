「3+4」後生意稍增 旅社：有幫助惟非復蘇

【明報專訊】本港8月初實施「3+4」檢疫安排（3天酒店檢疫加4天家居醫學監察），縮短入境檢疫。有旅行社認為「3+4」對生意有幫助，惟談不上「復蘇」，生意僅達新冠疫情前不足一成；有旅行社的生意則在「3+4」實施後增4至5倍，認為本港放寬入境檢疫限制對旅遊業最有幫助。
東瀛遊：生意多四五倍
稱放寬檢疫最能刺激外遊
東瀛遊執行董事禤國全透露，自上月實施「3+4」檢疫安排後，出發往日本的旅行團增加4至5倍。他稱6月僅兩個旅行團成團往日本，7月僅4個，8月有10多個團，9及10月均有20多個旅行團成團。他認為最刺激到港人旅遊意欲為本港的入境檢疫措施，若港府再放寬有關安排，相信將對旅遊業有幫助。
縱橫遊常務董事袁振寧則對「3+4」安排後的生意額升幅感到失望，稱原以為生意額將有兩至三倍升幅，沒想到最終只有兩至三成，「查詢日日都多，但實際去的人卻沒想像中多」。袁指現時每月約有十餘個旅行團成團，每團有10多人，生意額僅及前年新冠疫情爆發前不足一成。
旅議會總幹事楊淑芬指出，自日本公布開放旅行團入境後，旅議會每周約增40至50個旅行團的行程登記，而在港府8月初公布「3+4」檢疫安排後，每周約增90個登記。不過楊認為僅業界反應熱烈，前往外遊人數不算多。