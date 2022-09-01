「3+4」後生意稍增 旅社：有幫助惟非復蘇

東瀛遊：生意多四五倍

稱放寬檢疫最能刺激外遊

東瀛遊執行董事禤國全透露，自上月實施「3+4」檢疫安排後，出發往日本的旅行團增加4至5倍。他稱6月僅兩個旅行團成團往日本，7月僅4個，8月有10多個團，9及10月均有20多個旅行團成團。他認為最刺激到港人旅遊意欲為本港的入境檢疫措施，若港府再放寬有關安排，相信將對旅遊業有幫助。

縱橫遊常務董事袁振寧則對「3+4」安排後的生意額升幅感到失望，稱原以為生意額將有兩至三倍升幅，沒想到最終只有兩至三成，「查詢日日都多，但實際去的人卻沒想像中多」。袁指現時每月約有十餘個旅行團成團，每團有10多人，生意額僅及前年新冠疫情爆發前不足一成。

旅議會總幹事楊淑芬指出，自日本公布開放旅行團入境後，旅議會每周約增40至50個旅行團的行程登記，而在港府8月初公布「3+4」檢疫安排後，每周約增90個登記。不過楊認為僅業界反應熱烈，前往外遊人數不算多。

（新冠疫情）