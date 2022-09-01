日本准「無導遊旅行團」入境 有別自由行 每日入境客上限增至5萬 旅業料幫助不大

赴日仍須簽證 細節待公布

6月起外國遊客可隨有導遊陪同的旅行團入境日本。日本首相岸田文雄昨舉行記者會，表示目前世界各地的國際交流正增加，日本為了參與這些交流及受惠於弱日圓，政府將提高每日入境上限人數至5萬，允許沒有導遊陪同的團客入境日本。岸田稱將視乎國內外疫情進一步放寬入境限制。

不過，岸田沒詳述「無導遊旅行團」的細節，日本官員稱未來數天會公布相關指引。《日本時報》引述觀光局一名官員稱，新措施下外國旅客仍須有「擔保人」或日本旅行社作聯絡人，以便一旦感染新冠時方便聯絡。日本駐港總領事館廣報文化部回覆本報查詢稱，9月7日或之後安排與現時安排基本相同，只是不需導遊隨團，入境客仍須簽證。

東瀛遊執行董事禤國全稱，往日本旅客需經由日本觀光廳認可的旅行社代申請簽證，簽證上須載有旅客的行程、每晚住宿的地點等資料。他預料新安排下，市民或可選擇以兩三人組團向旅行社報名，本港認可旅行社可為旅客申請簽證，出發後全程沒導遊隨行。他預期新措施下生意額或升兩三成，但對生意不算有太大幫助，認為本港放寬「3+4」等檢疫限制後旅遊業才會復蘇（見另稿）。

旅社：港有入境檢疫 有導遊協助較好

縱橫遊常務董事袁振寧表示，「無導遊旅行團」可讓旅行社設計更多行程，亦可降低旅行團成本，但認為本港仍有入境檢疫措施，若旅客回港時驗出陽性，因無法登機而需取消機票、酒店等，有導遊協助處理會較佳；他亦指新安排對生意幫助不大，暫不考慮設計「無導遊旅行團」。至於每天入境人數上限增至5萬，禤及袁均指現時每日入境日本旅客人數仍不足2萬，措施影響不大。

旅議會總幹事楊淑芬指措施與自由行有分別，往日本人數未必上升。她說，自日本公布開放旅行團入境後，業界反應踴躍，但實際出發人數不多，因回港仍有檢疫限制，外遊需求未見大增，形容是本港檢疫限制「令人卻步」。

韓撤入境前驗核酸規定

此外，韓國昨宣布9月3日起取消旅客入境前須接受新冠病毒核酸檢測規定，但須在入境韓國一天內，在當地接受核酸檢測。韓國觀光公社稱，自有港人免簽證安排後，7月訪韓港人數目較6月升近一倍，有逾1200人，並預期8月訪韓旅客可逾2000人。

旅遊界議員姚柏良稱，世界紛紛放寬不同措施「搶客」，形容本港客源「早已被搶走」。至於本港出境遊，他指現時只有零星的外遊團，算不上「恢復」；而外地放寬入境措施對本港出境遊幫助有限，本港須放寬入境檢疫限制才可刺激出境遊。

（新冠疫情）