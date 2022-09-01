消息：疫苗通涵蓋研降至5歲 5歲以上第三針寬限期 擬縮至5個月

劉宇隆：第三針防重症死亡作用最好

現時疫苗通涵蓋12歲或以上人士，涵蓋者須打針或出示豁免證明書方能進入表列場所。消息稱，當局正研究將疫苗通的涵蓋年齡由12歲降至最低5歲，並正研究將第二針和第三針的寬限期，由現時6個月縮短至5個月，以盡快推高接種率。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，港府推廣兒童接種疫苗的時間不長，已接種三針的5至11歲兒童不多，加上打三針需時，「點打都不夠病毒快」。他指安排長遠而言可推動兒童疫苗接種，但是否只能透過下調疫苗通行證涵蓋年齡達至同一效果屬「一個問號」。

梁子超：5個月寬限可接受 再縮無根據

就縮短第三針寬限期，梁子超形容縮短至5個月的轉變較小，加上疫情「迫在眉睫」，新安排屬「可以接受的範圍」，若再縮短時限就沒有科學根據。一旦本港疫情回落，梁認為可以讓市民在第二針後的3至6個月接種第三針。現時疫苗通行證下，除獲豁免情况外，市民進入食肆及表列處所，須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種紀錄或豁免證明書。

議員倡釐清兒童誤闖場地如何處理

教育界立法會議員朱國強說，推出方案前宜妥善考慮家長意見，舉例不少運動興趣班或在體育館等處所舉行，料部分家長或擔心因子女未打針，其學習或課外活動的權利會遭剝奪。他又估計，部分家長或容讓子女獨自外出，建議當局要釐清，假如兒童誤闖某些地方卻未使用疫苗通行證的處理方法，形容家長對相關情况較擔心。

全日課安排 有校長稱「推得急」盼延後

教育局前日（8月30日）宣布收緊要求，如中學11月起要全日面授，要有九成學生已打三針。創知中學校長黃晶榕說，有待統計打三針的學生數字，初步數據約有70%，相信11月要達90%對不少學校是具挑戰，「如果最後無學校達標返全日課，都不是教育局想見到」，認為今次措施推得急，希望期限可由11月延後至12月。

地利亞修女紀念學校（協和）去年為首間有學生恢復全日面授的學校，校長林艷玲稱，目前學生兩針達標率達91%，本學年已獲准全日面授，對11月三針達標准全日面授審慎樂觀。不過，她提及非學術課外活動的三針條件較早於10月生效，或使學校行政工作上稍為混亂。

教育局昨回覆，明白學生安排接種疫苗需時，因此10月1日前已打第二針的學生，在可接種第三針前的間隔期內，將被視為已完成接種所需劑量疫苗要求的學生。他們須於間隔期完結後的一星期內接種第三針，否則不計算在已完成接種所需劑量的學生人數內。

明報記者

（新冠疫情）

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