3+4削訂房需求 4檢疫酒店解約

九龍維景變社區隔離設施 稱因疫熾

有4間酒店提早退出第八輪指定檢疫酒店名單。其中「旭逸酒店‧旺角」上周二（23日）起已停止作檢疫用途；九龍維景酒店、遨舍衛蘭軒及康得思酒店則分別將於明日、下月14日及24日停止成為檢疫酒店。本報向4間酒店查詢退出原因，九龍維景回覆稱主因是現時香港疫情升溫，故將於下月1日至11月30日申請作為社區隔離設施；其餘3間截稿前沒回覆。

涉1500房 局方：總數維持近2.5萬

醫務衛生局回覆本報查詢稱，4間酒店因不同原因提前解約，涉及約1500房間，現時房間總數仍維持接近2.5萬間。局方指出，過往亦有酒店因裝修工程、業權轉讓或其他原因提前解約，一直以來政府與指定檢疫酒店的合約中均包含終止合約條款，政府及酒店皆可提出提前解約。

昨午2/3檢疫酒店可連訂4晚

據政府指定檢疫酒店網頁，酒店各日子的預訂情况分別以「尚有房間」、「房間供應緊張」乃至「餘下很少房間」，分綠、橙、紅標示供應狀况。據本報記者統計，截至昨午2時，至少44間酒店有房間可供預訂連續4晚，佔67間現有檢疫酒店近三分之二。17間酒店在9至10月預訂情况顯示為一片綠色，即有充足房間供應。

崔定邦昨於商台《在晴朗的一天出發》稱，受多個因素影響，指定檢疫酒店需求近日減少，導致「間間都唔爆」，包括因應政府本月12日起的3+4新檢疫安排下，每名旅客在酒店檢疫日數由7天減至3天，令房間需求減半，但入境旅客數目只是微升，加上踏入9月留學生海外回港高峰期已過，9至11月亦非旅客來港旺季，令檢疫酒店需求減少。

（新冠疫情）