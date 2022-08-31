兩周6服藥長者 病毒量跌仍病殁 醫局籲服畢療程留意病况 醫生：勿快測轉陰即安心

增8848個案 多13死

本港昨新公布8848宗新冠個案，包括8611宗本地感染。醫管局公布多13人染疫後離世，包括一名沒接種新冠疫苗的93歲老翁，他罹患多種長期病如高血壓、甲狀腺素高、柏金遜症和前列腺癌，上周一（22日）快測陽性和開始咳嗽，往私家診所求醫，其後核酸檢測陽性、Ct值11.3（病毒量高），獲處方5天療程口服藥。老翁本周一（29日）突昏迷，經救護車送院搶救後不治，院方於急症室替其檢測核酸，Ct值稍升至逾17，病毒量仍高。

醫管局總行政經理劉家獻稱，老翁當初只有咳嗽、肺片沒花、血氧量正常，看不到需入院，但認為他得知染疫後及早求醫「已經做得好好」。劉提到，部分病人未服畢整個療程便覺「冇乜嘢」而自行停藥，提醒應「準時食足咁多日」，服藥後亦應留意身體狀况，若嚴重喘氣、血氧下跌、持續發燒等應盡早求醫。

醫生：病毒量跌仍可現「炎症反應」

翻查醫管局公布的死亡個案，連同上述九旬翁，過去兩周最少有6名死者生前獲處方口服藥，其後病毒量下跌惟最終不治。呼吸系統專科醫生梁子超解釋，病毒量下跌不代表病情好轉或沒引發併發症，心臟、血管、腦部和腎臟等仍可出現「炎症反應」，特別是長者和長期病患者。他補充，服畢療程後亦或因身體免疫反應「未追得切」而令病毒量反彈；若沒服完整個療程，反彈風險亦會增加。

籲療程後定時量血氧 觀察兩周

有為病人處方口服藥的家庭醫生林永和稱，口服藥可減低病毒繁殖，惟其他器官或基礎疾病亦可因染疫惡化，提醒「唔好以為快測一條線（陰性）就無事」。他稱相關個案不多，建議入院詳細檢查，貿然再服用多一個療程「唔係好安全」。他亦建議，患者服畢整個療程後亦應定時量度血氧、心跳等維生指數，並留意胃口、精神狀態等，而長者、需同時服用多種藥物的患者則觀察一兩周較為穩妥。

亞博近滿 優先安排公院加牀

至於政府上周五起強制年滿70歲未打齊針患者送走隔離，劉家獻稱，現會先送往竹篙灣社區隔離設施為長者而設的單位，惟強調「你去嗰度住，其實唔係代表你唔會（情况轉）差」，只是一旦變差可較早被發現，亦有人監察準時服藥。

治療設施方面，醫管局公布截至昨日凌晨亞博館治療中心200張病牀共190人入住。劉家獻稱，局方會優先安排公立醫院增加牀位，因人手調配較佳，亦會考慮在亞博館加牀，強調會平衡整體情况。

明報記者

（新冠疫情）