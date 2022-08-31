港大分析心肌炎病例 兩針復必泰較無打針 心肌炎風險高10倍

【明報專訊】本港截至昨晚的新冠疫苗接種總劑次已超過1860萬。港大醫學院透過分析大數據，研究不同群組接種新冠疫苗後的反應，發現922宗突發心肌炎病例中，接種兩針復必泰14日內出現心肌炎的風險是無打針者的10.81倍；另發現首針後出現貝爾面癱的總體風險稍增，而滿60歲者接種兩劑科興後會增加過敏反應風險。團隊強調，接種疫苗的益處大於風險。
就疫苗與心肌炎的關係，團隊分析衛生署及醫管局數據後，發現每接種100萬劑次中，接種復必泰後出現心肌炎的粗發病率為18.94，遠高於科興的5.22；12至29歲者及男性打兩針復必泰後出現心肌炎風險較高。
團隊另分析922宗心肌炎病例，發現打兩針復必泰發病率最高，接種14日內出現心肌炎風險是無打針者的10.81倍；接種1針及3針的發病風險分別為4.48倍及4.72倍。以1019名突發心肌炎患者與逾萬名非心肌炎住院患者群組對照後，曾在28日內接種復必泰者，有心肌炎的風險是無打針者的3.91倍，其中接種第一、二、三針患心肌炎風險分別為3倍、4.88倍及3.56倍（見表）。
強調不同因素影響 接種效益大於風險
研究團隊亦分析去年2月23日至5月4日接種首劑疫苗者的情况，涉約98萬人，其中28名接種科興者、16名接種復必泰者出現貝爾面癱。團隊推算每接種10萬劑科興或復必泰後，分別會有4.8宗或2宗貝爾面癱個案。研究團隊成員、港大家庭醫學及基層醫療學系（兼藥理及藥劑學系）助理教授尹旭輝稱，結果反映接種科興或復必泰後出現貝爾面癱的總體風險增加，但強調接種效益大於風險。
長者打科興後 心血管病風險未顯著增
團隊另分析62萬名年滿60歲長者接種科興後的數據，發現相關群組打第二針科興後，出現皮膚敏感等「速發嚴重過敏反應」風險增加，每100萬劑有6例，而長者、糖尿病及多病共存者打針後出現心血管疾病、中樞神經系統疾病等不良反應的風險無顯著增加。團隊表示，病人使用抗生素、接種流感疫苗也有可能出現過敏反應，仍需分析更多數據。團隊另推算接種第四針的過敏反應會較低，重申接種疫苗後的反應受個案因素、疫苗平台等因素影響。