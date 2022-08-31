港大分析心肌炎病例 兩針復必泰較無打針 心肌炎風險高10倍

就疫苗與心肌炎的關係，團隊分析衛生署及醫管局數據後，發現每接種100萬劑次中，接種復必泰後出現心肌炎的粗發病率為18.94，遠高於科興的5.22；12至29歲者及男性打兩針復必泰後出現心肌炎風險較高。

團隊另分析922宗心肌炎病例，發現打兩針復必泰發病率最高，接種14日內出現心肌炎風險是無打針者的10.81倍；接種1針及3針的發病風險分別為4.48倍及4.72倍。以1019名突發心肌炎患者與逾萬名非心肌炎住院患者群組對照後，曾在28日內接種復必泰者，有心肌炎的風險是無打針者的3.91倍，其中接種第一、二、三針患心肌炎風險分別為3倍、4.88倍及3.56倍（見表）。

強調不同因素影響 接種效益大於風險

研究團隊亦分析去年2月23日至5月4日接種首劑疫苗者的情况，涉約98萬人，其中28名接種科興者、16名接種復必泰者出現貝爾面癱。團隊推算每接種10萬劑科興或復必泰後，分別會有4.8宗或2宗貝爾面癱個案。研究團隊成員、港大家庭醫學及基層醫療學系（兼藥理及藥劑學系）助理教授尹旭輝稱，結果反映接種科興或復必泰後出現貝爾面癱的總體風險增加，但強調接種效益大於風險。

長者打科興後 心血管病風險未顯著增

團隊另分析62萬名年滿60歲長者接種科興後的數據，發現相關群組打第二針科興後，出現皮膚敏感等「速發嚴重過敏反應」風險增加，每100萬劑有6例，而長者、糖尿病及多病共存者打針後出現心血管疾病、中樞神經系統疾病等不良反應的風險無顯著增加。團隊表示，病人使用抗生素、接種流感疫苗也有可能出現過敏反應，仍需分析更多數據。團隊另推算接種第四針的過敏反應會較低，重申接種疫苗後的反應受個案因素、疫苗平台等因素影響。

（新冠疫情）