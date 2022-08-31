逾七成學生3針 校名列教局網嘉許 有校長憂比較致壓力

教局每月蒐數據 蔡若蓮曾稱不公開

教育局新學年起將每月蒐集學生接種率，局長蔡若蓮周日（28日）稱，不會公開學校接種數據，「不希望讓學校有壓力」。不過，昨公布的嘉許計劃，3針接種率達70%學校的「得獎名單」會上載教育局網頁。

教育局回覆本報查詢稱，將上載獲金、銀、銅獎的學校名單，不會公布每所學校接種率數據。局方通函稱，嘉許計劃旨在表揚致力鼓勵學生和家長接種疫苗及學生接種率高的學校；同時「亦旨在激勵其他疫苗接種率較低的學校」。

明愛胡振中中學校長歐海健表示，嘉許計劃會在網上公布得獎學校校名，導致學校「不多不少會比較，部分（學校）會有壓力」，他個人而言則沒壓力，「如盡咗力，都問心無愧」。他說明白計劃原意是推動疫苗接種，「但好坦白講，學校已常常推動，現時問題不是學校不鼓勵，而是家長（對接種）有擔心」。

「學生復常最重要」 有校長稱無壓力

中學校長會主席連鎮邦稱，上述計劃旨在表揚接種率高的學校，鼓勵學生齊打疫苗，認為學校不會因得獎名單增壓力，「畢竟我們最想不是受表揚，表揚是錦上添花，最重要及最關注是讓學生回復正常生活」。創知中學校長黃晶榕認為計劃是弄噱頭，「打不打針，跟拎不拎獎沒什麼關係」。他說學校推動打針是建基於為己為人、社會責任、健康考慮，希望早日恢復完整校園生活。

局方通函表示，嘉許計劃下，未到期打第三針疫苗、曾染疫而毋須打第三針、接種兩針復必泰疫苗的5至11歲的學生，亦將納入有效人數；鑑於政府調低科興疫苗年齡至幼童為時尚短，幼稚園學生只須完成接種兩針疫苗便被視為達計劃要求。

（新冠疫情）