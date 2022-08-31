全日課11月收緊 中學須九成人3針 有學校擬申恢復全日 門檻升變不達標

教育局截至8月2日數據顯示，上學年有242間中學申請全校或部分年級全日面授課堂，即達90%學生打兩針條件；新學年則未有相關數據。教育局昨向全港學校發通函交代新安排，11月起上調門檻，由兩針加至3針，適用於中學。教育局表示，小學及幼稚園學生年紀較小，自理能力較低，而3至11歲群組的疫苗接種率目前仍不高，故暫不安排小學及幼稚園全日面授。

幼園小學續不設全日面授

參與除口罩活動 10月起須3針

至於非學術課外活動條件亦會收緊，中小學生10月起要完成3針才可參加，可在校參與不戴口罩的活動，例如吹奏樂器、「接觸式」運動如足球和籃球等（見表）。未到期打第三針、5至11歲只須接種兩劑復必泰的學生、因曾染疫而毋須打3針學生，可獲豁免。

明愛胡振中中學校長歐海健說，截至5月，該校八成學生已接種兩劑新冠疫苗、四成學生已接種3針，原擬申請新學年恢復全日學，惟當局提高門檻後，變相未能申請。他說，該校約六成至七成是非華語學生，個別學生不抗拒接種，惟家長接收較少疫苗資訊，對子女打針有猶豫，部分則憂慮有心肌炎等副作用。歐海健說，維持半日課多時，無疑影響學生得益，開學後校方會繼續向家長解說，「校長都已接種，是安全的，有效預防重症」。

中學校長會：少聽聞推動接種有困難

中學校長會主席連鎮邦稱，相信11月實行的調整已諮詢醫學專家意見，學界對此理解，相信學校會再鼓勵家長帶子女適時打第三針，以保障健康，讓學習生活得以回復正常。他稱，較少聽聞學校推動接種率有困難，相信是個別情况，以其所屬學校為例，早前已蒐集最新打針數據，並已獲准9月1日起全日面授，學校會安排於下周二開始授課。他說暫未掌握學生打3針數據。

創知中學逾98%學生已打兩針，上學年已恢復全日面授，新學年亦已獲准繼續。校長黃晶榕稱，雖未統計打3針數據，但對11月可繼續全日面授有信心。他認為打齊針是降低死亡率及預防重症的最有效方法，「打多針對學生保障都大些，學校明白及會盡做，即使當局未有3針要求，學校都一直有推動，現在跟全日課掛鈎，都會再加把勁」。

教局促校方主動接觸未接種學生

新學年所有學校亦須每月填網上問卷，向教育局提供師生接種疫苗數據。局方通函表示，鼓勵師生「應打盡打」，並要求學校主動接觸仍未打疫苗或未按政府最新建議打適當劑次疫苗的學生，了解他們的關注及困難，勸喻並協助他們盡快打針。

4兒科團體聯合聲明 籲勿輕視染疫後遺症

近日出現兒童染疫重症個案，香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院及香港兒科護士學會4個兒科醫學團體發表聯合聲明，呼籲家長切勿輕視兒童染疫後出現中、長期後遺症，重申為避免兒童出現重症及後遺症，家長應盡快帶子女接種新冠疫苗。

明報記者

（新冠疫情）

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