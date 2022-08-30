婦咬警罪成上訴得直 官：任意截查不符警例

指警證供不符片段 原審官「偏頗」

上訴人韋秋盈一方爭議，原審裁判官莫子聰錯誤接納警署警長盧嘉昇的供辭，忽略其證供與閉路電視片段不符。法官邱智立在判辭指出，盧供稱上訴人以踏單車的方式踢其雙腿，獲原審裁判官採納說法；惟法官反覆審視片段後，發現裁判官的結論不正確，因片段沒有顯示疑似踏單車的動作；由於片段多個環節不支持盧的證供，對於咬手臂事件的原審裁決變得不穩妥，法官裁定上訴得直。

上訴方另一爭議，在於裁判官拒絕接納上訴人的供辭，即使片段拍到上訴人手舞足蹈，不代表她情緒激動。法官審視片段後表示，警員一開始沒有表明身分，亦沒有說明上訴人為何舉止可疑，上訴人可能因此感到氣憤。法官形容，裁判官這方面的裁決「淪於偏頗」，對上訴人極不公平。

法官提及，證供顯示盧嘉昇從來沒有向上訴人解釋截查理由，只因為上訴人在現場出現，就截停對方。法官強調，根據《警隊條例》及案例，警察不可以任意截查市民，即使上訴人情緒激動，其反應完全可以理解。

【案件編號：HCMA 164/20】