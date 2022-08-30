蔡玉玲就查冊案上訴 稱運署曾倡律師追債用 律政司：須運輸相關 官質疑「自打嘴巴」

2010年批5萬份申請

2萬份無註明用途 傳媒佔1/4

代表蔡玉玲的資深大律師陳政龍提出四大理據，包括運輸署接獲查冊申請時，是否「須」強制提供資料；申請用途是否屬「要項」；如是，上訴人的陳述是否屬「虛假」，再考慮她是否「明知」而作虛假陳述。

上訴方引述2011年立法會文件指，運輸署在2010年發出約5萬份車輛登記細節證明書，約2萬多份無註明申請用途；在該2萬申請中，逾1萬份以公司名義申請，約70%為物業代理公司，傳媒或新聞機構申請佔25%，做法幾十年來如是。文件中更提到建議適用情况，包括律師為追債而查冊，以確認車主身分，顯示查冊用途不應受交通與運輸事宜所限。

稱7‧21查冊涉車輛行駛用途

上訴方稱傳媒有責任監察政府，惟按原審裁判官徐綺薇的裁斷，無論報道內容是什麼，記者採訪都不屬「交通或運輸事宜」，變相是「一刀切咗傳媒出嚟」。上訴人發現7．21當天有車輛疑似運載武器，而調查車輛是否被用作犯罪工具，由於涉及車輛在道路上行駛的用途，故查冊與交通有關；即使與交通無關，上訴人亦非明知而作出虛假陳述，只屬錯誤理解。

律政司一方指出，上訴人進行採訪及報道，不符條例預期公眾查冊之目的。法官李運騰問律政司，追債與交通及運輸事宜無關？律政司認為無關，並強調查冊目的只可與交通或運輸相關，遭法官質疑是「自打嘴巴」。律政司稱，政府就修例提交文件後沒進一步跟進，文件對法庭沒太大幫助。

律政司：字眼清晰 官：署方都會搞錯

律政司續指，查冊網頁中的「其他交通及運輸事宜」字眼清晰，再遭法官質疑，指從追債例子可見，「白紙黑字署方自己都會搞錯，一般市民唔能夠正確理解係咪好奇呢？」，且市民一般只會着眼於字眼，不了解立法原意，再者記者進行車牌查冊「古往今來係咁做，從來無人話犯法」。律政司重申，「報道」明顯不會跌入「交通或運輸」如此清晰的定義，上訴人必然明知而作出虛假陳述。

【案件編號：HCMA 236/21】