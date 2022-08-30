法院外身分證拍警吐口水 無業漢認襲警

被告盧嘉文（24歲）承認於去年4月16日，在九龍通州街與東京街交界，兩度襲擊警員18383陳俊馮，及襲擊警員14768吳嘉輝；他另承認於同日同地，當紅燈亮起時沒遵燈號指示。

流水集會案求情後

與政見不同者爭執

控方案情指出，案發當日下午12時半，兩名受襲警員在西九龍裁判法院外負責人群管制，目睹一名男子與人群發生爭執，被告尾隨男子，追問他「係咪藍絲」，有警員護送男子離開。其間，警員陳俊馮發現被告不依循交通燈指示過馬路，遂出示委任證，要求檢查被告的身分證，被告隨即大叫「救命呀，警察打人」，又拉低口罩稱「夠膽隻揪」。

被告以右手手持身分證，向在場傳媒展示，並用右手連同身分證，打向陳的左手掌，陳以襲警罪拘捕被告。上手扣時，被告向陳吐口水。其後，另一名警員吳嘉輝將被告押上警車，向他提供新口罩，被告拒絕，並再次吐口水。

【案件編號：KCS 14362 &WKCC 1488/21】

（反修例風暴）