西灣河開槍案 兩青年圖搶槍罪成 官：警遭夾攻「別無他法」 舉槍「完全合理」

中槍周柏均阻差等3罪罪成

兩人還押至10月求情

在事件中重傷、至今仍需到醫院覆診的首被告周柏均（現年23歲），與次被告胡子鍵（現年22歲）在犯人欄聞裁決後表現平靜。辯方資深大律師駱應淦表示，周柏均出現手術後遺症，需時就醫療報告求情，惟法官謝沈智慧隨即明言除了背景報告外不會索閱其他報告，並一度稱「感化官何德何能拎醫療報告？」。

謝沈智慧在裁決中指出，警員A在案發當日早上的西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口，清理路障時聽到有人叫「唔好畀佢走」，他遭敵視及被稱為「狗」，感危險遂按槍戒備。其後白衣男步近A，做手勢「煽惑」他人行前，A欲制服他時遭對方抓面，另一灰衣男從後施襲。A向想搶槍的周腹部發射一發子彈，胡欲搶槍時被撥開，A再開兩槍沒擊中人。

稱信納警證供

隔兩年要求逐秒述不切實際

辯方早前質疑警員A證供不可信，並指A於周揚手約0.13秒後開槍，認為A目睹周搶槍後開槍的說法乃事後孔明；不過法官認為，A的供辭與片段脗合，而A與兩男子糾纏間遭毆打抓面，周「加入戰團」揚手搶槍，相信他於一秒內無法思考，A除了用槍「別無他法」。法官又認為，事隔兩年要求A逐秒解釋心理想法及動作是「吹毛求疵」及「不切實際」，信納A是誠實可靠證人。

法官續稱，A因現場氛圍受威脅和被挑釁，兩被告有意連同另外兩男子引發衝突，A按槍未能嚇退他們，加上A被前後夾攻時應接不暇，他以槍指向周「完全合理」，A當時不論疏導交通或作拘捕，都是正當執行職務，兩被告行為構成故意阻撓A，因此阻差辦公罪成。

辯稱周中槍後神志不清

官不認同：僅不睬警

針對兩人企圖搶槍，法官指周當時攤開手掌和將槍撥向自己身體，胡則伸手專注去捉A持槍的手，兩人沒作供解釋其意圖，裁定他們企圖搶劫罪成。另外法官不認同辯方所指周中槍後神志不清，他當時有回應記者提問，僅對警員不瞅不睬，他知悉被羈押時向前跑，裁定他企圖從合法羈押下逃脫罪成。

【案件編號：DCCC 475/20】

明報記者

（反修例風暴）

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