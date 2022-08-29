需否削高球場發展規模？ 黃遠輝：保育或更易

黃遠輝昨接受NOW新聞台節目《大鳴大放》訪問時稱，政府須補交的環評涉及多個環節資料，除需補做為期7個月的雀鳥研究外，亦要做蝙蝠和飛蛾的生態研究，整體佈局亦需要重新檢視或重新提交，證明政府在提供1.2萬個單位同時，亦可保育委員關注的0.39公頃樹林，並說明如何保護11棵有特殊價值的樹木。

指不發展郊園邊陲是社會共識

主持人問到擬議1.2萬伙規模有否可能做不到，政府需否再削減發展規模，黃遠輝認為，若發展規模縮細，保育上可能會更容易，但需視乎有關部門就公屋和保育方面作更多思考。

財政司長陳茂波重提發展郊野公園邊陲建議，黃遠輝指上屆政府土地供應專責小組報告經詳細公眾諮詢，沒有把郊野公園發展納入報告，看不到現時重新探討發展郊園邊陲的理由。他又稱，局部發展粉嶺高球場和不發展郊園邊陲都是經過深入討論後的社會共識，呼籲各界尊重。

全國政協副主席、前特首梁振英昨在facebook質疑，若社會已有共識發展粉嶺高球場，為何項目仍要做環評，且要拖延逾半年，並質疑土供組為何在項目有環評之前，便將發展高球場列為優先選項，卻排除發展郊園邊陲。他又認為，黃遠輝言論是建議粉嶺高球場發展計劃調整佈局，質疑若政府不調低發展規模，環諮會會否否決環評。