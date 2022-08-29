學者倡效流感高峰 非隔離房劃專區收染疫者

前聯網總監稱可探討 需測空氣流量

港島東醫院聯網前總監陸志聰向本報說，非隔離病房接收的病人較隔離病房多，薛達的建議概念上可探討，實際上需研究空氣流量及測試，防止病房內交叉感染。

薛達接受本報查詢時補充，可在非隔離病房劃出部分範圍收治新冠病人，如病人病情嚴重，例如治療過程產生氣霧而要換氣，則可安排在傳染病隔離病房，但相信比例不多。

薛達在社交網站撰文分析，公立醫院目前接受院舍及家居無條件隔離的染疫長者，導致留院輕症個案大增，但同樣問題亦見諸冬季流感高峰期。他說，新冠疫情令問題惡化，是因新冠病人被安排在數量有限的特定負壓隔離病房，一旦徵用其他病房，例如外科或骨科病房，則會整個病房變成臨時隔離病房，安置本身不需聞氧的病人，院方亦需抽調相關人手運作病房。

他形容，目前面對的問題不止因疫情本身，而是香港怎樣處理疫情。他提醒，若醫院繼續接收大量輕症新冠病人，以及佔據醫院其他地方和資源，醫院服務影響會更嚴重，醫管局難以應付。

本報整理醫管局公布數據推算，本港過去兩個月重症新冠病人佔總住院新冠病人比率大致在3%至5%徘徊，近日更輕微下跌。以7天平均值計算，6月28日重症佔總住院比率4.17%，至7月28日稍跌至3.39%，昨日再跌至3.31%。

陸志聰則提醒，需釐清病人留院是基於隔離需要還是醫療需要，「如果本身斷骨或心臟病住院（其間感染新冠病毒），要問醫管局有多少病人本身的病已康復，只是因Covid未轉陰性」。他說，若病人本身病情已好轉，則應轉送亞博或家居隔離，促請醫管局檢視目前情况。

（新冠疫情）