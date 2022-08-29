酒樓闢房供「宴會」客快測 張竹君：應在家測

有客稱不考慮多人聚餐 有謂應一入即檢

昨午茶市時段，旺角倫敦大酒樓8人以上的大枱食客絕迹。帶小朋友飲茶的梁先生批評新措施擾民，不會再考慮多人聚餐，「為吃餐飯，弄傷小朋友就不值得」。食客張小姐則認為措施有助控制疫情，「一家人圍枱吃，大家想開心，做檢測大家都安全」，更認為最好每次入食肆便檢測。酒樓負責人蘇萬誠表示，茶市時段食客比平時少10%至20%，估計因市民怕做快測，「老人家多數不做檢測，按現時疫情，怕檢測後要入竹篙灣」。

至於晚市時段，樂富海鱻城仍見有多圍8人以上食客，其中周先生原本一行6人光顧，因臨時多3名家人同來而變成9人，入席前須快測，他質疑措施不合理，「9個人要做快測，6個人就不用，6個人就一定無事（沒感染）？」該酒樓闢出有洗手間的房間並提供免費快測包予顧客，房間加設空氣清新機，負責人黎偉在表示，晚市開始半小時已有5至6名食客使用，若快測陽性會協助聯絡衛生署及召車，並徹底清潔房間，冀政府資助食肆買快測包。

食肆稱生意跌兩成 中秋不樂觀

黎偉在稱，昨晚市少了大枱客，生意額比前一兩個月跌一至兩成，但認為仍較以往防疫措施好，「若好像以往收緊至（限坐）4位、6位，影響更大」。至於中秋節，他稱去年同時段已訂滿約80張枱，現只有20至30張，對生意不樂觀。

佐敦龍圖閣負責人陳強認為，疫情反覆加上新措施落實，對酒樓生意帶來很大影響。他舉例上周日（21日）入座率達八至九成，昨日截至下午只收到4至5個預約，感到很無奈。他認為，中小型餐廳較多10至12人家庭光顧，新措施門檻太低，若逾60人以上才定義為「宴會」較恰當。

（新冠疫情）