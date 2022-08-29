蔡若蓮：平衡安全與學習 不輕易棄面授 調查：六成中學生憂除口罩相見

稱「打針獎勵」積極 不憂增家校矛盾

蔡若蓮昨日出席無綫節目《講清講楚》，被問及如上萬宗陽性個案，並維持一段不短時間，學校是否會維持半日面授，她表示認同，稱按過往經驗，社區的爆發亦於學生家庭反映，但因學生每天上學前都須快測，如他們染疫，返學前已知，未來會繼續要求快測、呼籲同學打好疫苗、加強學校清潔等。

教育局新學年起將每月蒐集學生接種率，設「打針獎勵計劃」。蔡若蓮稱，計劃涵蓋幼稚園、中小學及特殊學校，3針接種率達九成獲金獎、八成獲銀、七成獲銅，不擔心計劃加劇學校及家長矛盾，稱是希望用積極鼓勵的方法，不會強迫家長帶子女打針，而是向他們呼籲「不要用小朋友健康去博」，從科學及醫學角度，疫苗目前是對小朋友最好的保護，可預防重症及死亡。蔡若蓮稱，蒐集及了解學校接種情况，助局方訂立更精準及實際的措施，包括何時讓學校恢復全日面授、舉行更多活動等，又說不會公開有關數據，不希望讓學校有壓力。

張竹君：開學與升幅關係未必大

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會稱，開學未必會與疫情升幅有很大關係，惟學校屬於一個「聚集的地方」，病毒有可能於校內傳播，提醒師生上學前必須快測，避免病毒流入校園。

公務員事務局長楊何蓓茵昨出席「長幼新冠疫苗接種日」後稱，現時6個月至3歲幼兒，截至前天約一成接種了疫苗，希望未來接種速度可加快。她說，到校接種服務的門檻由30人降至10人，希望開學後即使是較小型的幼稚園、幼兒中心等都可利用服務。

機構倡多辦小組活動 助建社交

此外，香港路德會社會服務處6月調查逾千名中學生，昨發布結果，六成人憂慮日後除下口罩與別人相見；亦有48%稱比疫情前更害怕實體社交場合。

該機構建議，學生宜於疫情下盡力保持與人交流的動機和建立良好朋輩關係等；學校在社交距離措施放寬的前提下，舉行更多以人數較少的小組活動，讓青少年慢慢適應社交接觸及重建正常的社交需要。

（新冠疫情）