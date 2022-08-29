陽性近萬宗 普通科門診削服務 BA.4/5佔本地個案逾半 指定診所日增千配額

本港昨新公布9708宗新冠陽性個案，本地個案佔9495宗，較前一日增逾1200宗。Omicron BA.4和BA.5佔本地個案比例，最新於8月25日達50.5%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，近日單日個案升勢快，料將破1萬宗，而現時BA.4和BA.5佔比過半，另有7%屬於BA.2.12.1，餘下43%則屬第五波高峰期主流的BA.2.2，她形容BA.4和BA.5現已成為主流病毒，未來走勢則仍待觀察。

學者：倘擬清零 數月後或大爆發

專門研究病毒致病原理的港大醫學院生物化學系教授金冬雁向本報說，BA.5病毒株最早於4月已流入本港，其後緩慢地增加，相對病毒株種類，他認為應更關注二次感染比率及已接種4針市民的感染比率。他稱，本港曾染疫和打針比率高，相信現在不會出現2至3月的大爆發，但若政府採取強烈措施「清零」，即刻意將感染數字大幅壓低，反而待數個月後，或因自然感染及疫苗防效減退而出現大爆發。

醫局暫未能估算門診受影響人數

因應疫情發展，醫管局昨公布進一步調整服務，今起將暫停或減少部分普通科門診診所的診症時段（見表），以集中人手和資源，進一步加強指定診所及遙距診症服務。

醫管局總行政經理李立業稱，暫未能估算調整普通科門診服務受影響人數，而指定診所和遙距診症均為在家隔離的高危患者提供服務，現時每日配額2200個，正逐步增至3300個，如有需要可再增加。

對於當局未來會增加實體抑或遙距診症，李立業形容「暫時都發覺未係好穩定」，但遙距診症反應不錯，有助減輕指定診所壓力。

私院供牀佔用率六成半 局方：漸熟流程

私家醫院近日被批評接收醫管局轉介病人速度慢，李立業昨稱，雙方目前開始熟習流程，私院提供的364張牀中，最新使用了237張、佔65%，形容有所提升，並感激私院幫助。問及公院主要轉介哪類病人，他稱涉及病情上沒太多規限、相對較穩定的病人，包括內科和其他需接受手術和檢查的病人。至於私院會否增加病牀供應，他稱暫沒相關時間表，相信雙方會再討論。

另外，前日公布的兩名重症兒童個案，其中17個月大男嬰仍於瑪嘉烈醫院兒科深切治療部（PICU）留醫，情况仍然嚴重，但沒再出現抽筋，亦可調低氧氣濃度；另一名10歲男童則轉送普通病房，需聞低濃度氧氣，情况轉趨穩定。

明報記者

（新冠疫情）