疫下困院舍抑鬱退化 業界促訂復常路線

談及家人無法探望即哭

家庭醫生林永和除了提供安老院外展到診服務，亦在診所為附近安老院的院友診症。林永和表示，留意到不少院友染疫後體重下跌5％至10%，明顯消瘦、胃口轉差及「無晒心機」，亦發現部分人腦退化情况轉差，可能與被困院舍太久有關。他憶述，曾有院友抑鬱需處方藥物，也曾有院友談起家人在疫下無法探望或有相熟「老友記」離世，甫開口便哭起來。

經營私營安老院的陳志育關注長者長期被困院舍，對情緒影響很大，慨嘆社會漸復常，但院友生活復常步伐仍然很慢，「其實很多長者只入住院舍兩至三年，卻遇上了疫情，晚年無得見家人」，部分長者甚至已認不出家人。他認為，政府除了要關注推高院舍的新冠疫苗接種率，更加要關注疫下院友精神健康問題，促請政府訂立安老院復常路線圖。

陳舉例，若確診回落應放寬探訪條件，容許家人只需快測陰性便可探訪長者，若家人探訪無引起爆發，應探討再鬆綁探訪安排。他認為當疫情許可，應探討容許長者與家人可外出到人流不多及空氣流通的地方，例如郊外屬「可以接受」，希望令長者身心更健康。

（新冠疫情）