指二次感染個案漸增 劉澤星倡降第4針年齡門檻

增8457個案

BA.4/5佔比增至近半

本港昨天新公布8457宗個案，8225宗屬本地感染；Omicron BA.4/5最新單日佔比增至48.6%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，近期二次感染比率維持約1%；所涉變異病毒株方面，她說在已分析個案中，並非全部均帶L452R變異基因（即屬BA.4/5），大部分仍帶L452L（即屬BA.2.2），形容比例與社區感染情况相若。

張竹君：冇提過感染兩次當兩針

現時曾染疫者可當為接種一劑疫苗，張竹君稱，早前衛生署聯合科學委員會作有關建議時，僅提出感染一次當一針，「就冇提過感染兩次當兩次（針），咁我哋都係當感染咗係一次（針）」。

指二次感染病徵較溫和

劉：滿50歲應盡快「補補佢」

本身是港大醫學院院長的劉澤星昨於商台《政經星期六》稱，BA.4和BA.5具免疫逃逸，曾打針、曾感染亦可受感染，可幸現時所見BA.4和5引起併發症的風險較小，或因整體接種率上升；又指近日二次感染個案增加，但患者病徵較溫和。劉提醒年滿50歲者應盡快打第四針「補補佢」，至於應否調低第四針年齡門檻，他說不少人距離打第三針已一段時間，若冀減感染風險，當局值得考慮讓更年輕者打第四針，為他們提供選擇權。

港大最新的病毒即時有效繁殖率為約1.5，即每名患者可傳染1.5人。劉澤星說，上述數值近兩周緩慢上升，未來每名患者或可傳染兩三人，又指現難界定目前疫情屬第五波或第六波，最重要是整體情况是否可控。問及新冠病毒會否成風土病，劉說公共衛生專家會有界定，他強調新冠病毒必會繼續變種，全球無地方可「零感染」。劉又稱，新冠病毒引起很多反思，期望新一屆政府能改善基層醫療，以及讓家庭醫學發展得更好，冀每個人都有家庭醫生。

（新冠疫情）