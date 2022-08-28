指二次感染個案漸增 劉澤星倡降第4針年齡門檻

【明報專訊】第五波新冠疫情高峰期距今超過5個月，單日個案近日重返高位，變異病毒株Omicron BA.4/5在港漸成主流。政府專家顧問劉澤星稱，BA.4和BA.5具「免疫逃逸」，新冠康復者可再度染疫，並指近日二次感染個案漸增，暫見患者病徵較溫和，相信問題不大。他建議當局考慮調低第四針新冠疫苗的年齡門檻，讓較年輕市民有接種選擇權。
增8457個案
BA.4/5佔比增至近半
本港昨天新公布8457宗個案，8225宗屬本地感染；Omicron BA.4/5最新單日佔比增至48.6%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，近期二次感染比率維持約1%；所涉變異病毒株方面，她說在已分析個案中，並非全部均帶L452R變異基因（即屬BA.4/5），大部分仍帶L452L（即屬BA.2.2），形容比例與社區感染情况相若。
張竹君：冇提過感染兩次當兩針
現時曾染疫者可當為接種一劑疫苗，張竹君稱，早前衛生署聯合科學委員會作有關建議時，僅提出感染一次當一針，「就冇提過感染兩次當兩次（針），咁我哋都係當感染咗係一次（針）」。
指二次感染病徵較溫和
劉：滿50歲應盡快「補補佢」
本身是港大醫學院院長的劉澤星昨於商台《政經星期六》稱，BA.4和BA.5具免疫逃逸，曾打針、曾感染亦可受感染，可幸現時所見BA.4和5引起併發症的風險較小，或因整體接種率上升；又指近日二次感染個案增加，但患者病徵較溫和。劉提醒年滿50歲者應盡快打第四針「補補佢」，至於應否調低第四針年齡門檻，他說不少人距離打第三針已一段時間，若冀減感染風險，當局值得考慮讓更年輕者打第四針，為他們提供選擇權。
港大最新的病毒即時有效繁殖率為約1.5，即每名患者可傳染1.5人。劉澤星說，上述數值近兩周緩慢上升，未來每名患者或可傳染兩三人，又指現難界定目前疫情屬第五波或第六波，最重要是整體情况是否可控。問及新冠病毒會否成風土病，劉說公共衛生專家會有界定，他強調新冠病毒必會繼續變種，全球無地方可「零感染」。劉又稱，新冠病毒引起很多反思，期望新一屆政府能改善基層醫療，以及讓家庭醫學發展得更好，冀每個人都有家庭醫生。