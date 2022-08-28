亞博館重開6日八成牀滿 醫局：或影響外科骨科「通波仔」

多357人入院 共2387人留醫

本港昨日公布多357名新冠病人入院，截至昨日凌晨共2387名患者正在醫管局設施留醫；上周一（22日）重開、目前提供200張病牀的亞博館新冠治療中心則有156人正入住治療，使用率達78%。

翻查資料，在現階段病牀調動方案，醫管局最多可提供約5000張新冠病牀，其中公院新冠病牀目標增至4000張、北大嶼山醫院香港感染控制中心提供約800張病牀、而位於亞博館第8及10號館的新冠治療中心，最多可提供約500張病牀。

劉家獻補充，局方已制定路線圖，將根據疫情發展抽調病牀和人手，而一些原需做手術或預約檢查的病人、部分專科如外科及骨科或會受到影響。

醫局：盡快落實醫護「隔日一檢」

另外，醫管局職員現時上班前須每日快測，血科、腫瘤科等病房員工屬重點醫護人員，另每周須額外做兩次核酸檢測。醫衛局長盧寵茂前日（26日）透露，醫管局正籌備相關人士核酸檢測至「隔日一檢」。昨被問及新安排進度，劉家獻回應稱，由於檢測量變多，局方需時籌備，強調希望盡快落實安排，以減少員工染疫影響病人和其他醫護的情况。

衛署：已送10至20長者隔離

政府早前宣布，70歲或以上、只接種一劑疫苗或未打針的確診長者需入住社區隔離措施，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，冀讓長者盡早接受隔離監察和用藥，前日已轉送10至20名符合條件的長者入住社區隔離設施，另有其他長者基於其他因素須送入隔離設施。

社署回覆查詢時稱，會與有關政策局和部門協調，迅速調動資源和預備場地，啓動其他暫託中心或檢疫設施。

（新冠疫情）