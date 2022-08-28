亞博館重開6日八成牀滿 醫局：或影響外科骨科「通波仔」

【明報專訊】因應新冠患者留醫人數上升，醫管局本月22日重開亞博館新冠治療中心約200張病牀，截至昨日凌晨有156人正於該處接受治療，即中心重開6日使用率已近八成。醫管局總行政經理劉家獻稱，隨着病牀用量增加，局方將陸續增加亞博館新冠治療中心及醫院牀數，部分非新冠服務如外科、骨科或「通波仔」手術或受影響，重申局方會將影響減至最低，盼市民見諒。
多357人入院 共2387人留醫
本港昨日公布多357名新冠病人入院，截至昨日凌晨共2387名患者正在醫管局設施留醫；上周一（22日）重開、目前提供200張病牀的亞博館新冠治療中心則有156人正入住治療，使用率達78%。
翻查資料，在現階段病牀調動方案，醫管局最多可提供約5000張新冠病牀，其中公院新冠病牀目標增至4000張、北大嶼山醫院香港感染控制中心提供約800張病牀、而位於亞博館第8及10號館的新冠治療中心，最多可提供約500張病牀。
劉家獻補充，局方已制定路線圖，將根據疫情發展抽調病牀和人手，而一些原需做手術或預約檢查的病人、部分專科如外科及骨科或會受到影響。
醫局：盡快落實醫護「隔日一檢」
另外，醫管局職員現時上班前須每日快測，血科、腫瘤科等病房員工屬重點醫護人員，另每周須額外做兩次核酸檢測。醫衛局長盧寵茂前日（26日）透露，醫管局正籌備相關人士核酸檢測至「隔日一檢」。昨被問及新安排進度，劉家獻回應稱，由於檢測量變多，局方需時籌備，強調希望盡快落實安排，以減少員工染疫影響病人和其他醫護的情况。
衛署：已送10至20長者隔離
政府早前宣布，70歲或以上、只接種一劑疫苗或未打針的確診長者需入住社區隔離措施，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，冀讓長者盡早接受隔離監察和用藥，前日已轉送10至20名符合條件的長者入住社區隔離設施，另有其他長者基於其他因素須送入隔離設施。
社署回覆查詢時稱，會與有關政策局和部門協調，迅速調動資源和預備場地，啓動其他暫託中心或檢疫設施。