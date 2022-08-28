指私院用政府資源 李家超：倘「龜速」收症不能接受 私院聯會：應承咗，做得慢就做快啲

李家超昨出席《施政報告》地區諮詢會後見記者，指確診數字升，要警剔的就是醫療體系的負荷力，「希望在私營體系的醫院在幫助公營醫院接收病人方面能夠積極一點，如果有任何需要克服，包括行政程序方面的事，盡快去處理好，因為如果Omicron以海嘯的速度來襲擊我們，而公營醫院將病床轉介去私營醫院的速度是『龜速』的話，社會根本不能夠接受，我亦不能夠接受」。

已與醫局開會了解雙方難處

何兆煒：聖保祿「收突」將加牀

私家醫院聯會主席何兆煒向本報稱，業界上周五再與醫管局開會商議，互相了解對方難處，正理順困難，並感激局方花工夫確保轉介名單上的病人最終能夠送達，形容「勢頭好咗」。

對於病牀使用率較低的私院，何稱或與地區人口比例有關，稱位處九龍和新界的私院接收數目較多，而病人未必希望跨區到位於港島的私院，形容「各家有難念的經」，公私院正努力改善。

李明言將加強執法防疫

至於近日政府批評私院接收病人較慢，何稱「既然應承咗，做得慢就做快啲囉」，又說部分私院正考慮「加碼」增加病牀，包括其營運的聖保祿醫院，目前25張牀爆滿之餘亦已「收突」病人，正計劃加牀。

本港近日確診數字回升，李家超認為疫情嚴重，又強調政府是「精準抗疫」，希望將病毒即時有效繁殖率壓至低於1，令新增個案下降。他明言當局將加強就防疫措施執法，並呼籲只要市民遵守和配合，就不需增加限制。

被問到現時應採取什麼措施壓低病毒即時有效繁殖率，政府專家顧問、港大內科學系臨牀教授孔繁毅稱，對完成接種疫苗者，新冠與流感同屬輕度疾病，考慮相關繁殖率「並無意義」（no point）。

有專家指毋須收緊措施

高永文斥淡化疫情不負責任

本港新冠陽性個案持續上升，有專家曾稱現時死亡個案、重症比率偏低，毋須着眼個案數字及不應收緊防疫措施。行政會議成員高永文形容，有人希望淡化疫情發展，形容做法「不負責任」，又稱可一起討論推動疫苗接種、調控抗疫措施，但不認同有人指疫情不需擔心。

（新冠疫情）