李家超將北上商通關 譚耀宗料難免檢 估計涉增入境配額及逆向隔離 商界冀「開小門」

李：另談防疫互聯互控

據了解，李家超將於月底到訪廣州，或與廣東省及深圳的官員會面。李昨日見記者時被問到是否將到訪內地，表示會盡快安排，並期望與內地官員商討通關事宜，冀盡量減少兩地居民往來的不便，亦希望討論兩地防疫互聯互控和大灣區發展。李重申，商討通關的前提是避免影響內地疫情，期望讓港人到內地的檢疫安排更方便，又相信倘本港有效管控疫情，成事機會將較高。

近日本港新冠病毒單日確診數字超過8000宗，譚耀宗指出，免檢疫通關對內地風險太大，認為要「現實點」。他相信香港與內地現階段主要是商討簡化或調整檢疫程序，如增加「人文關懷通道」配額、研究在香港設「健康驛站」作逆向隔離等。

對於成事機會，譚預計李家超此行後檢疫安排將會改變，幅度則取決於內地對香港防疫的信任度，強調不是香港單方面能決定，但相信李具備與內地商討通關的經驗。

立法會議員陳凱欣認為免檢疫通關的機會很低，但期望能增加「人文關懷通道」配額，以至縮短港人往內地的檢疫期。至於逆向隔離，她認為需要說服內地該安排能篩走染疫者，建議先設定限額，效果理想再增加。她亦希望李此行能與內地協議定期商討通關事宜，並就核酸檢測陰性的病毒量等指標達成一致標準。

冀增「人文關懷通道」配額

陳凱欣倡逆向隔離先設限額

對於能否訂明免檢疫通關的條件，陳凱欣認為內地仍以「清零」為目標，惟本港難「清零」，要另訂指標比較困難。身兼全國人大代表的實政圓桌田北辰也表示，與內地免檢疫通關的機會渺茫，但希望兩地能就逆向隔離達成協議。

史立德：盼商界每日500驛站名額

自由黨邵家輝和廠商會會長史立德均期望，李家超此行能落實方便商界和港人到內地的措施，例如設立商務通道予商界到內地。史立德表示，即使未能達致全面通關，也期望能「開小門」，給予商界每日至少500個「健康驛站」名額，以及容許商界免檢疫在內地點對點活動。

明報記者

（新冠疫情）