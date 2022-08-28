今起「宴會」須快測 酒樓買快測包供即場驗

測試棒須有姓名測試時間 拍照存手機

宴會顧客進入餐飲處所須出示的快測陰性證明，測試棒須標示姓名、測試日期及時間，再拍照並儲存在手機，以便進入前供負責人查看，以及在獲授權人員要求時供檢查。當局解釋，「宴會」是指超過8人一枱，在有共同目的下一同於餐飲處所用膳，新措施不適用於8人分兩枱，但適用於9人分兩枱共膳。

旺角頤東酒家經理駱先生料新措施或致生意減約兩成，批評措施「多此一舉」，認為食肆難辨快測證明真偽，料控疫成效不大。他說酒家已購入500至600盒快測包，免費給未做檢測的客人，因大量購入，每盒成本少於10元，「為了做生意都沒辦法」。他說今日有5至6枱8人或以上訂座，暫無人取消預訂，酒家將致電客人提醒新安排。

頤東酒家老闆鍾禮文說，目前有逾10單中秋訂座，部分為8人或以上，而因疫情嚴重，料今年中秋生意比往年少兩三成。他說客人訂座須付500元訂金，如未做快測又不願即場做，或不退訂。

有食客驗慣不覺煩 業界盼短期勿再改

客人梁女士昨晚與舊同事到頤東酒家用膳，她說平日常為進出不同場所而做快測，認為購買快測包增加用膳成本，惟敘舊活動不常有，故不影響堂食意欲。另一客人楊女士說每日上班也須做快測，不覺麻煩，認為措施可令大家安心。

楊位醒估計新措施對食肆生意影響小於10%，因不少人已習慣快測，為新措施拒堂食者不多。他說目前酒家中秋節訂座率約一成多，只達疫情前兩成。他解釋，客人或會再觀察，以免控疫措施收緊，屆時或要退訂。他建議當局短期內勿更改控疫措施，保持8人一枱及宴會人數上限120人，以免對已訂座顧客造成不便。

（新冠疫情）