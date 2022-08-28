男嬰打科興後抽筋停呼吸 專家：因針前染疫

該名17個月大男嬰前日下午接種首劑科興，至晚上發燒、四肢抽筋，救護員到場後隨即為他急救並送院，其間需做心外壓，呼吸一度停止，送抵仁濟醫院後再安排轉送瑪嘉烈醫院PICU，用藥後停止抽筋。院方其後替男嬰做核酸檢測，結果呈陽性、Ct值23.6（病毒量高），並出現嘶哮症，昨日核酸檢測Ct值跌至18，即病毒量增。

證患嘶哮 劉宇隆：冇聽過打針有嘶哮

醫管局總行政經理劉家獻稱，院方有處方抗病毒藥「瑞德西韋」和氣管舒張藥物，男嬰已回復清醒，維生指數穩定，繼續留醫PICU監察和治療，其家人快速測試呈陰性。劉說，在諮詢港大專家劉宇隆和瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華後，兩人一致認為男嬰情况因染疫引致，與接種疫苗無關。

劉宇隆向本報解釋，男嬰打針當日已病毒量高，其後進一步上升，反映是接種疫苗前已受感染。他說，6歲或以下兒童抽筋機率較高，惟現時該年齡層有數以萬計已接種疫苗，「一個都冇呢啲情况」，外國亦沒相關案例，加上男嬰出現嘶哮症，他形容「從來冇聽過打針有嘶哮」，認為可「斬釘截鐵」判斷其病情與疫苗無關，呼籲家長毋須憂慮。

10歲童打兩針後染疫 肺花呼吸困難

劉宇隆稱男嬰抽筋維持至少45分鐘，屬較嚴重情况，院方已替他做電腦掃描，暫沒發現腦部有異樣，惟仍需做磁力共振掃描確認，若發現腦部受損需另行施藥。他說男嬰需要聞高濃度氧氣，毋須插喉，暫未知涉哪種變異病毒株。

至於另一病情嚴重兒童為曾打兩針的10歲男童，8月22日起發高燒和快測陽性，至25日晚因呼吸困難往明愛醫院急症室，翌日轉送瑪嘉烈醫院PICU。劉家獻稱，該男童肺部「花花地」，需聞高流量氧氣，昨維生指數穩定，清醒和沒發燒，惟呼吸稍微較快。

幼童接種率破一成 劉指進度慢

據政府網站數據，至昨晚8時共有10,419名6個月至3歲幼童接種首劑科興，接種率突破一成。劉宇隆說，循此速度「到年尾都唔知有冇五成」，重申兒童染疫可影響心臟和神經系統等，亦可引致兒童多系統發炎綜合症，呼籲家長勿掉以輕心，盡快帶同子女打針。

（新冠疫情）