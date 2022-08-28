蔡若蓮：倘日破萬宗 研停全日面授 朱國強稱家長教師不樂見 劉宇隆：接種率高可繼續

教育局回覆本報查詢稱，截至本月2日，全港共有242所中學申請於2021/22學年（即上學年）恢復全日面授課堂，申請部分級別及全校全日面授的分別佔79及163所，新學年學校需重新申請。據教育局現時規定，個別中學若所有直接僱用教職員已符合「疫苗通行證」要求，以及已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生達九成或以上，可安排全日面授課。

部分需除口罩活動或停 球類再檢視

蔡若蓮昨在港台《星期六問責》稱，教育局一直密切留意疫情發展，開學前會更新及檢視指引。她說，現時中學接種率達一定比例，學生可上全日面授課，疫情惡化下會再檢視安排是否合適，局方亦會檢視需除口罩課外活動的防疫安排，較靜態的樂團可在座位分隔遠些、加多些隔板下進行，球類活動則要再檢視。

朱國強回覆本報查詢稱，疫情逾兩年學校課時減少，對教學進度影響大，特別對中學生而言，全日課更有利學習。至於全日課午膳或構成傳染風險，他認為可安排住鄰近的學生回家午膳，只留少數學生在校用餐、作適當區隔，以減風險。至於教局研暫停球類等課外活動，他認為部分運動戴口罩仍可進行，疫情下學生運動量減，導致肥胖、體能下降，認為局方不應一刀切禁止。

未聞商討開學防疫安排 朱批少諮詢學界

朱又說，未聞局方與學界商討開學後防疫安排，包括是否暫停全日面授，批評局方近年少諮詢學界意見，促局方推行政策前，由分區官員向學校發問卷蒐集意見。

政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆向本報稱，疫情迄今逾兩年，兒童長期未能正常上課，代價太大，認為不論是中小學或幼稚園，只要接種率夠高，亦可繼續全日課。他強調新學年須維持每天快速測試，若校內爆發才即時停課，這已有效阻截病毒流入校園。另一政府專家顧問、港大內科學系臨牀教授孔繁毅表示，已接種兩至三針的學童在室外做運動感染風險很低，建議可繼續現行做法。

明報記者

（新冠疫情）

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