滿70歲未打兩針染疫 拒送隔離或執法

病死率高 確保有監察及用藥

盧寵茂引述數據稱，若70歲或以上長者只接種一劑或以下疫苗，染疫後的病死率介乎5%至16%，因應死亡風險高，呼籲長者及其家人明白，長者染疫應盡早接受隔離、監察和用藥，並按隔離令接受安排到社區隔離設施，執法部門若有需要時會採取行動。據了解，即使這類長者家中有獨立廁所，亦須送往隔離設施，因家人也難得悉留在房內的長者病情有否突然惡化，送往隔離設施可確保長者、尤其獨居長者有適當照顧及盡早用藥，初步計劃是安排有自理能力的長者到竹篙灣，其他則送往暫託中心，一待設施準備好，新政策會盡快實施。

同住家人倘屬高危 患者全送隔離

盧又稱，當局會維持已收緊的居家隔離準則，所有確診者如同住家人屬高風險者，包括長者、長期病患者及嬰兒等，以及未能為確診者安排獨立廁所等，一律須送往社區隔離設施。

狄志遠贊成新安排，認為可為高危患者提供更恰當照顧，但他不時接到家屬投訴，家中長者送往隔離設施後，無從得知長者康復進度，長者亦未獲全面照顧。他說長者患病除需治療外，原本的服藥、物理治理、情緒輔導亦要照顧到，期望政府完善有關配套並向外界解釋。

（新冠疫情）