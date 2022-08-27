「收緊無意義」 梁栢賢袁國勇提9意見 重點醫護擬加密檢測 專家促放寬免影響服務

盧寵茂料單日快破萬宗 公營醫療壓力大

盧寵茂昨在疫情記者會稱，本地單日確診個案預測很快升至1萬宗，甚至繼續升，公營醫療正面對很大壓力，入院人數、病牀使用量上升，再加上員工染疫趨增，公營醫療服務受影響或由三成升至一半，故要果斷調整防疫政策，但多次重申不希望一刀切收緊措施。入境防疫方面，他說目前「3+4」措施實行時間不長，是否放寬需視乎實際數字及本地疫情發展。他又透露醫管局將加密重點醫療人員的核酸檢測次數。

在疫情記者會前，梁栢賢在社交網站撰文透露與袁國勇的共同建議及評論，包括醫管局應放寬醫護檢測安排，保障醫護勞動力，認為有症狀的工作人員才要接受核酸檢測，若無症狀及每日快測陰性，毋須停工及驗核酸，工作時戴N95口罩便可。

兩人又認為應讓完成接種疫苗的市民過正常生活，除非他們感染後有症狀，否則不應對他們做新冠檢測，至於未完成接種疫苗者應每日快測，以及逆向隔離有同住者確診的高危人群等。

稱無法阻擴散 梁袁倡讓齊針者正常生活

梁接受查詢時說，9點建議及評論是與袁國勇的共同提出，供政府考慮。他解釋，由於醫護已完成接種疫苗，如果無症狀感染，即使核酸陽性，傳播風險都很低。他形容建議是風險評估，「少咁多人返工，好多服務都可能受影響」。

梁認同有關建議與政府目前抗疫路線有別，但說目前疫情日增及基於病毒特性，根本無法阻止擴散，「好似一個輪迴，任何方法都會返來」，「是八千定一萬（宗）係無意思」。他強調關鍵不是控制傳染，而是想盡辦法提高疫苗接種率，防止重症及死亡。

孔繁毅倡公院密接者「黃碼」代檢疫 釋放人手

孔繁毅稱梁袁兩人的建議有助紓緩公院壓力。他另建議，現時更重要是利用每日核酸檢測、為密切接觸者發出「黃碼」以取代7日居家檢疫，稱做法將有助釋放工作人手。

孔又認同目前收緊社交距離措施沒有意義，稱現應關注住院人數，尤其是入住深切治療部患者數目及死亡個案，讓大部分已完成接種疫苗的市民恢復正常生活。

（新冠疫情）