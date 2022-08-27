食肆逾8人聚餐 明起須快測 盧寵茂：倘惡化或再收緊 袁國勇：事前驗作用不大

消息：新冠病人佔一成牀 難放任飈升

與此同時，醫管局前行政總裁梁栢賢在社交平台列出9項「復常之路」，與政府專家顧問袁國勇共同建議放寬現行抗疫措施，與政府措施方向有別（見另稿）。盧寵茂昨稱現階段放寬防疫措施並不現實。消息人士解釋，防疫上不可只看科學，不看社會承受力，公立醫院服務已大幅削減，新冠病人佔超過一成牀，當局不可能放任讓入院數字繼續飈升。

處所員工3日一驗 看齊食肆

盧寵茂昨公布的加強防疫措施，除了針對宴會，主要是加強檢測，現時食肆職員每3日快測的措施將擴展至所有表列處所職員，醫管局亦正籌備為重點醫療人員隔日核酸檢測。據了解，政府是考慮到宴會涉及不帶口罩的群組聚集，有較大風險令病毒在短時間內傳播多人，令有效繁殖率上升至高於1（即平均1人染疫傳染多於1人），而近日出現醫護宴會群組亦引起政府關注，作出相關調整。

盧寵茂昨在疫情記者會表示，確診數字已維持3天高於7000宗，有效繁殖率從近月曾低於1，回升至最新接近1.44，兩周後確診數字或變雙倍，預計很快過萬，甚至繼續升。他呼籲市民合作，減少聚餐及跨家庭聚會，避免疫情惡化，否則「在別無選擇下有可能收緊其他社交距離措施」。

下周疫情關鍵 盧稱現放寬不現實

盧寵茂多次被問到再收緊社交距離措施的準則，他強調確診數字等數據有其重要性，但實際要看整體疫情發展。他認為現時仍有長者和幼童染疫後死亡，在未能控制疫情上升趨勢前，進一步放寬防疫措施是不現實。據了解，當局視下周疫情走勢為關鍵，收緊社交距離措施的觸發點要考慮多項因素，包括上升率。

明天起出席宴會者須出示快測結果，問到宴會的定義，盧稱8人或以上在同一目標下到餐飲處所進餐，均是宴會。政府其後舉例，12人分兩枱用膳會被視為出席宴會。

客人偽造證明 責不在食肆

香港餐飲聯業協會會長黃家和說已獲食環署長告知，如客人偽造證明進入宴會場所，責任不在食肆，他相信食肆需短時間適應，比起再收緊每枱食客及宴會人數，新措施對食肆生意影響較小。稻苗飲食專業學會主席徐汶煒稱，食肆在新措施實施初期執行或有混亂，但宴會多有預約，不難與一般食客區分。

政府專家顧問、港大內科學系臨牀教授孔繁毅認為，新措施有助預防宴會出現群組爆發、保護未完成接種疫苗的長者，同時可確保社交距離措施毋須改變。另一政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，現時在餐廳非宴會除口罩共膳較宴會更普遍，只在出席宴會前須做快測作用不大。梁栢賢向本報說，本港每日實際感染個案可能已破萬，不論快測或核酸檢測都無法阻止疫情擴散，他認為關鍵是提高疫苗接種率，保障未接種者，同時讓已接種者復常。

針對顧客進入酒吧、夜店等須出示快測結果，食環署回覆，截至前日，署方共檢控3間未有確保顧客符合要求的處所負責人。

明報記者

（新冠疫情）

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