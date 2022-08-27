連續3日破7000宗 Stamford American中學全校停課

張竹君疑共用飯堂傳播

本港昨天新公布7835宗個案，其中7665宗屬本地個案。學校疫情方面，昨新增7間學校有部分班別須停課。日前已有班別停課的學校中，Stamford American School中學部須全校停課，該校7RENR班本周初已須停課。中心昨日公布，該校近日再有13班陸續出現個案，各有1至3名學生染疫，累計共有22名學生及2名教師染疫。張竹君表示，中學部有21班，共有398名學生、72名教職員，由於學生陽性比例比較高，中心認為全校停課「比較穩妥」。她補充，學生在校會共用飯堂，懷疑因此造成傳播。

屯院老人病房現群組 6人中招

醫管局另公布，屯門醫院一個內科及老人科康復病房出現群組，病房一名73歲男病人於8月21日檢測陽性，醫院展開接觸追蹤調查，發現另外5名男病人染疫，年齡介乎58至77歲。醫管局總行政經理李立業稱，6名病人正接受隔離治療，情况穩定。

BA4/5比例續升 7染疫長者亡

此外，變異病毒株Omicron BA.4和BA.5佔本地個案比例持續上升，昨公布佔單日個案比例達45.5%，BA.2.12.1則佔7.8%。本港昨公布多7名新冠染疫者離世，均為男性，年齡介乎79至95歲，其中4人未完成接種3針疫苗，一人來自院舍。李立業表示，相信其中3人死因未必與新冠病毒有關。

（新冠疫情）