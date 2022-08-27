收治公院病人 3私院零接收 私院倡設總負責人商轉介安排

【明報專訊】本港新冠疫情升溫，公立醫療系統持續受壓。13家私家醫院7月底開始接收醫管局轉介病人，醫衛局長盧寵茂昨批評，目前僅5間私院轉介病牀使用率達合格標準，其中3間私院「一張牀都無收」。醫管局行政總裁高拔陞亦表示，私院在考慮或安排接收病人時處理較慢，現時公立醫院每日有逾百宗可轉介個案，最終僅20至30宗成功轉介，形容數字偏低。香港私家醫院聯會主席何兆煒則建議公私院設總負責人商討轉介安排，加快處理個案。
盧寵茂：13間私院 5間合格
盧寵茂昨於疫情記者會被問及私院收症時，強調會「用數字說話」，稱目前13間私家醫院中，僅5間的轉介病牀使用率達六成以上。他形容若以60分為合格標準，僅5間私院「合格」，又批評有3間私院轉介病牀使用率為0%，形容「數字就唔呃人嘅」。他又稱，若因病人自身問題或其他原因而未能轉介病人，反問為何部分私家醫院轉介病牀使用率可達九成或六成。
盧又表示，公營醫療系統正承受巨大壓力，私家醫院作為醫療機構應有專業責任，加上不少私院醫護曾於公院工作，形容他們絕對明白公營醫療人手短缺和正面對的壓力。他補充，明白醫院在轉介病人或有問題，但「答案總比問題多」，希望以專業解答問題，而非透過媒體解決事件，讓私院貢獻力量抗疫，協助有需要病人。
高拔陞昨早在港台節目《千禧年代》受訪時稱，病人或家屬拒絕、因病人病情惡化而未能轉介的個案只佔少數，又稱公院有多年轉介病人到康復及療養醫院的經驗，相信在判斷病人是否適合轉介方面並無問題。高補充，私院在考慮或接收病人時處理較慢，例如擔心病人需更多照顧等因素，又謂現時局方每日有逾百宗可轉介個案，但成功轉介僅20至30宗，形容數字偏低。他補充，過去數日轉介病人數量有明顯增加，情况亦有改善，相信只要雙方多溝通就會「愈做愈好」。
私院：公院轉介問題多 流程有阻滯
本身是聖保祿醫院醫務行政總監的何兆煒，在同一節目引述一間私院數據稱，只有一成病人因被評不適合而拒收，並提及曾有公院轉介失智症病人，令院方憂慮病人在病房吵鬧，影響其他病人，亦曾打算轉介疑復陽病人等。他又表示，曾有公院未提供病人詳細資料，導致病人送抵私院方得悉即將要返回公院檢查，需再送走，形容情况會延長轉介過程，建議公私院應有總負責人商討轉介安排，令流程更順暢。