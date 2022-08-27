收治公院病人 3私院零接收 私院倡設總負責人商轉介安排

盧寵茂：13間私院 5間合格

盧寵茂昨於疫情記者會被問及私院收症時，強調會「用數字說話」，稱目前13間私家醫院中，僅5間的轉介病牀使用率達六成以上。他形容若以60分為合格標準，僅5間私院「合格」，又批評有3間私院轉介病牀使用率為0%，形容「數字就唔呃人嘅」。他又稱，若因病人自身問題或其他原因而未能轉介病人，反問為何部分私家醫院轉介病牀使用率可達九成或六成。

盧又表示，公營醫療系統正承受巨大壓力，私家醫院作為醫療機構應有專業責任，加上不少私院醫護曾於公院工作，形容他們絕對明白公營醫療人手短缺和正面對的壓力。他補充，明白醫院在轉介病人或有問題，但「答案總比問題多」，希望以專業解答問題，而非透過媒體解決事件，讓私院貢獻力量抗疫，協助有需要病人。

高拔陞昨早在港台節目《千禧年代》受訪時稱，病人或家屬拒絕、因病人病情惡化而未能轉介的個案只佔少數，又稱公院有多年轉介病人到康復及療養醫院的經驗，相信在判斷病人是否適合轉介方面並無問題。高補充，私院在考慮或接收病人時處理較慢，例如擔心病人需更多照顧等因素，又謂現時局方每日有逾百宗可轉介個案，但成功轉介僅20至30宗，形容數字偏低。他補充，過去數日轉介病人數量有明顯增加，情况亦有改善，相信只要雙方多溝通就會「愈做愈好」。

私院：公院轉介問題多 流程有阻滯

本身是聖保祿醫院醫務行政總監的何兆煒，在同一節目引述一間私院數據稱，只有一成病人因被評不適合而拒收，並提及曾有公院轉介失智症病人，令院方憂慮病人在病房吵鬧，影響其他病人，亦曾打算轉介疑復陽病人等。他又表示，曾有公院未提供病人詳細資料，導致病人送抵私院方得悉即將要返回公院檢查，需再送走，形容情况會延長轉介過程，建議公私院應有總負責人商討轉介安排，令流程更順暢。

（新冠疫情）