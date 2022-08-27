一周5官確診 政總員工每周兩驗核酸 盧寵茂稱為保政府大腦 任何防疫方案都考慮

染疫官員有否聚餐密接 部門未覆

本報昨向本周染疫的5名官員所屬政策局或部門查詢，包括有否與其他官員聚餐、曾有除口罩等密切接觸，均未獲書面回覆，部分部門着記者透過疫情記者會了解。5人當中有3人是現任或前任紀律部隊首長。保安局長鄧炳強昨被問及當局會否調查各人有否一同出席公開活動或聚餐時，稱會根據衛生署和法例要求，進行有需要調查，又稱政府有清晰指引界定密切接觸者，任何官員或市民都須遵守防疫措施，做好防疫屬每人責任。

副政務司長卓永興快測陽性

商經局長丘應榫初確

政府昨早發稿稱，卓永興昨快測陽性、丘應樺昨初步確診，兩人正按衛生防護中心指引隔離；兩人前一天（25日）有上班，工作時有佩戴口罩及遵守防疫措施，並每天快測，最近無外遊紀錄。政務司副司長辦公室發言人稱，會徹底清潔和消毒樓層，並遵照防護中心建議安排職員檢測。民建聯稱周四（25日）晚上，成員曾與卓永興到各區衛生黑點巡查，同行立法會議員包括鄭泳舜、陳學鋒、李慧琼等。

商經局表示，副局長陳百里、局長政治助理李世華列密切接觸者，正家居檢疫，兩人每天均有快測，昨日結果均是陰性。行政長官辦公室昨表示，特首與同事開會時全程戴口罩，昨快測結果陰性。

盧寵茂料關確診數升 憂重要部門爆疫

醫務衛生局長盧寵茂昨認為，官員染疫與社會整體確診數字上升及容易在社區感染有關，他關注會否引起特別重要的政府部門大規模爆發，並加強要求政府總部員工每周兩次核酸檢測，「希望確保政府的『大腦中樞』不在疫下受嚴重爆發影響」，強調政府暫未考慮「在家工作」安排，但視乎疫情變化，「任何方案都考慮」。

另外，保安局營運不同檢疫中心，鄧炳強稱竹篙灣社區隔離設施有近八成入住率，上周五（19日）重啟的啟德設施入住率約三成。他補充，有需要時局方可隨時啟動其他社區隔離設施。

明報記者

（新冠疫情）