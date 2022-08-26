高級督察否認警總偷鮑 下屬稱公眾捐贈派發無紀錄

被告警誡下稱「想搵個地方解釋」

被告黃敬修（30歲）涉於2020年10月8日犯案。控辯雙方承認的事實指出，警察公共關係科（現稱警察公共關係部，下稱部門）辦公室位於警察總部11樓，設4個組別的辦公室，包括社交媒體傳訊組、社交媒體傳訊（特別分組）等。案發時被告隸屬社交媒體傳訊組，閉路電視拍到被告進出特別分組的辦公室。被告於2020年11月13日被捕，在警誡下稱「我明白，我想搵個地方解釋」。

稱因應處理反修例收捐贈

證人：被告在鄰組辦公室拿鮑魚

警長蔡偉青昨日供稱，他隸屬社交媒體傳訊組及特別分組；警方2019年展開「踏浪者行動」後，翌年部門收到公眾捐贈約45至50罐鮑魚，由他負責分發。

蔡說，連同他本人在內，特別分組共有9人，他將9罐鮑魚交給警員12222，着對方放在特別分組的三層櫃內。蔡之後再將其餘鮑魚帶到社交媒體傳訊組辦公室派發，又交代同事叫不在場者稍後自行分發。裁判官溫紹明問被告從哪裏拿取涉案兩罐鮑魚，控方表示是特別分組。

辯方盤問時指出，分發過程混亂，更有人投訴分配不均；蔡否認，但認同並非由特定警員派發。蔡又說，當時被告是其直屬上司之一，有責任監察分發，但「佢從來都無同我講呢樣嘢」，故此沿用前上司呂姓督察的方法派發。

溫官關注蔡放在社交媒體傳訊組辦公室的鮑魚數目，比該組警員數目多，有沒有警員跟進分發事宜。蔡稱部門沒有紀錄，亦無既定處理程序，「呢啲唔係政府物資，我哋無紀錄㗎」，而一般警方絕對不會收取公眾捐贈的物資。

稱警方一般絕不收公眾捐贈物資

溫官再問「有人拎多一罐都無人制止？」、處理手法是否較隨意？蔡稱沒有相關紀錄，但已交代同事要平均分配，若已交給其他組，則「畀同事揸主意」。蔡強調已派發的9罐鮑魚絕對屬於特別分組的同事。審訊今續。

【案件編號：ESCC 2757/21】