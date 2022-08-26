律師會文章曾指環評條例過時不足

指砍珍貴樹木免納環評

公眾參與程度有限

該篇文章指出，香港的環評程序只針對一份過時清單上所列的潛在影響，而環評條例的技術備忘錄雖然要求項目倡議人就發展項目評估對空氣質素、水質污染及廢物的影響，但不包括氣候變化、能源效益或光污染；許多國家已將氣候變化納入環評法例，所有歐盟成員國於2017年前，須在其環評程序中納入對溫室氣體排放所產生影響的考慮。

文章認為，由於《環評條例》未有要求評估對氣候變化所產生的影響，項目倡議人只以自願方式評估，例如機管局2014年就機場第三條跑道評估碳排放，發現由2030年起，三跑在營運期間每年增加700萬公噸二氧化碳排放，抵銷政府根據《香港氣候行動藍圖2030+》（不適用於航空領域）承諾減少溫室氣體排放量的三分之二。不過，機管局只發表了一份長10頁與該研究有關的摘要，無提及隨後整個環評程序中的溫室氣體排放問題。