前年收改善環評建議 政府檢討未完 環諮前委員：牽連高球場風波 環署：年內完成

明報記者 馬耀森

環署：去年6月啟檢討 明年落實

環保署回覆查詢稱，該署已於2021年6月展開改善環評機制的檢討工作，目標於今年內完成，並就環諮會提出的建議諮詢立法會及環諮會，而檢討後的優化方案明年將逐步落實。

環保署表示，該署2020年12月與環諮會轄下環評小組會面聽取委員意見，其後於2021年6月開展檢討，其間已一併考慮並落實環諮會建議，包括透過建立一個開放的地理資訊系統中央環境數據庫；亦會總結過往環評研究工作的經驗，把生態基線調查的要求標準化，包括為各種生態系統調查所需的方式、頻密程度及時間等，相信落實相關建議後，將可減少生態基線調查的時間，並有助改善環評程序及縮減環評所需時間。

環評「指南」沿用20多年

《環境影響評估條例》於1998年4月1日生效。根據該條例，指定工程項目如大型基建、填海及建屋項目等必須做環境影響評估，而項目倡議人須根據環評條例下的「指南」（作業備考，Guidance Notes），就各範疇作評估，包括空氣、水質、廢物和生態等。

前委員：指南乏生態調查清晰指引

早修訂或可為高球場環評省7月

根據本報取得的環諮會文件，該會轄下環評小組於2020年12月開會討論檢討環評制度，多名時任小組委員就多個範疇，包括生態調查、調查方法、調查物種及緩解措施等，提出合共14項建議（見表）。

有份提出建議的小組前委員劉惠寧表示，環評制度沿用20多年，政府一直未作重大修訂，而過去環諮會審議環評報告的過程中，已不斷發現現行制度存在不足，例如「指南」未就生態調查提供清晰指引，而需調查的生物物種亦較籠統，例如未包括飛蛾，以致不少具爭議的項目需要加入大量條款，委員會才通過接納報告。

劉說，若政府及早修訂環評，為項目倡議人提供更清晰指引，以粉嶺高球場建屋計劃的環評報告為例，就不會出現政府顧問於早上10時做雀鳥調查的問題，而土拓署亦毋須在環評最後階段才被要求多做7個月雀鳥調查。

文志森：修訂有利提速 兼顧環保

綠色力量副主席、環諮會前委員文志森表示，環諮會今次暫緩決定高球場建屋的環評報告，要求政府補做生態調查，容易令外界誤會環評制度阻礙建屋計劃。他強調問題出於環評制度本身，由於多年未修訂，部分指引變得不合時宜，若針對環評度漏洞改革，項目倡議人可按清晰指引做調查，甚至可縮短整體評估時間，達到提速效果，亦可兼顧保護環境，達至雙贏局面。

翻查現行《環評條例》下的「指南」，生態基線調查的目的是透過抽樣方式蒐集生態數據；至於實際抽樣方法、調查時間和頻密程度等，則要視乎研究範圍的面積、棲息地及目標物種而定。「指南」要求項目倡議人就每個項目的調查自行決定合適抽樣方式，故指引無詳細列出準則，只要求數據要有代表性。

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