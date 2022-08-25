「馬鞍」加天文漲潮 低窪地區或水浸

昨晚11時，強烈熱帶風暴「馬鞍」集結在香港以南約210公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向廣東西部沿岸。

料今早最近本港 未預測何時「落波」

天文台9天天氣預報顯示，「馬鞍」今日大致移向廣東西部沿岸，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，非常大浪及有湧浪，並會帶來風暴潮。鯉魚門三家村不少商戶昨提早關門，並於門外堆起沙包。醫管局稱，截至昨晚9時半有一名市民在風暴期間受傷。

隨着「馬鞍」逐漸靠近廣東沿岸，昨晚本港多個地區如大老山、青洲、橫瀾島等吹烈風，昂坪更吹暴風，不過昨晚10時30分數據顯示，天文台參考發出8號風球的8個指標測風站均未錄得持續風速達烈風程度；其中位於赤鱲角的測風站預料今日凌晨3時至中午12時會增強至8級烈風，相當於8號風球威力，屆時風向會轉為東南偏東。

澳門昨晚10時30分改發8號東北風球，橙色風暴潮警告於昨晚8時發出，預料今晨3時至12時低窪地區會出現水浸。海南省氣象局表示，「馬鞍」移動速度快，進入南海後快速向粵西靠近，預計今日會於珠海至湛江一帶沿海登陸，廣東西南部、海南東北部有暴雨，局部地區有大暴雨。