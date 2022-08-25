主辦方數據交政府 工會：明顯人為疏忽

MakerVille稱，工作小組已收到該公司轉交的資料，當中包括總承辦商向演唱會場地及向他們提交的數據和資料。該公司表示，事故後已立刻聘請獨立工程師等專家，配合小組調查，會繼續積極配合政府各部門調查工作。

該演唱會舞台設計涉多間承辦商，次承辦商協興隆曾發聲明稱，涉事屏幕升降威吔機和鋼纜均透過總承辦商藝能工程指定的供應商製造及供應；藝能工程曾稱舞台由構思、設計、安裝及運作均由多個單位負責與協商。意外後藝能工程和協興隆負責人、MIRROR經理人黃慧君、MakerVille行政總裁魯庭暉等曾到警署協助調查。本報昨再以電郵向藝能工程及大國文化查詢，截稿前無回覆。

倘規定工程師全程監工 費用高負擔重

香港舞台藝術從業員工會代表張小姐稱，製作方或主辦方需製好屏幕裝置並升高後才將圖則交予工程師驗收，工程師難在半空檢查裝置重量，須靠主辦方提供正確資料。她認為，如立法規定工程師須由製作裝置開始監工，相信主辦方須付巨額費用，可能「整死成個業界」，建議只限制紅館等大型舞台。

康文署正暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置，選委界立法會議員馬逢國認為，表演需有舞台效果，措施只應短暫執行，建議如表演單位檢查並確保裝置無金屬疲勞便可使用裝置。