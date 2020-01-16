娛樂產業用鋼索 英公司倡最多承重173公斤

調查事故的工作小組亦發現，用於升降鋼索的絞盤，其護繩器過緊令鋼索壓傷。有5年安裝懸掛裝置經驗的技工吳先生稱，若護繩器不能自由轉動並壓住鋼索，明顯是技工「手勢差」，但壓住鋼索的情况並不罕見，有時鋼索甚至夾到變形，因演唱會製作趕急，缺乏覆檢程序，而結構工程師一般檢查時部件都已吊好，很難檢查到這些細節。

技工：演唱會趕急 護繩器壓鋼索不罕見

不過他認為今次事故是疊加效應，綵排時間不足、用料差、屏幕移動流程有過變動也有影響。他又提到，疫下表演大減，行內人才流失，技工本身也可能技術生疏。