娛樂產業用鋼索 英公司倡最多承重173公斤

【明報專訊】據英國鋼索公司Rope Assemblies Ltd網頁資料，直徑5毫米的「6×19」綿芯鋼索（Fibre core），視乎物料有不同負重，若是鍍鋅款式，負重達1390公斤將斷裂，纜索用途不同也會有相應安全負重，例如用於娛樂產業，該網頁建議安全系數為8，即纜索承重上限約173公斤。另一家英國鋼索公司SWR網頁介紹，直徑5毫米的「6×19」綿芯鋼索，視乎鋼材強度，抗拉強度為1770及1960兆帕斯卡（MPa），斷裂負重分別為1385至1534公斤，用途廣泛，包括健身器材纜索、風力發電機、需配合滑輪使用的組件等。
調查事故的工作小組亦發現，用於升降鋼索的絞盤，其護繩器過緊令鋼索壓傷。有5年安裝懸掛裝置經驗的技工吳先生稱，若護繩器不能自由轉動並壓住鋼索，明顯是技工「手勢差」，但壓住鋼索的情况並不罕見，有時鋼索甚至夾到變形，因演唱會製作趕急，缺乏覆檢程序，而結構工程師一般檢查時部件都已吊好，很難檢查到這些細節。
技工：演唱會趕急 護繩器壓鋼索不罕見
不過他認為今次事故是疊加效應，綵排時間不足、用料差、屏幕移動流程有過變動也有影響。他又提到，疫下表演大減，行內人才流失，技工本身也可能技術生疏。