墜屏調查列3肇因 警查人為疏忽 鋼索承受力差 裝置安裝不當 屏幕重過報稱

工作小組調查主要公布塌屏肇因，尚有多項疑團未解。選委界立法會議員馬逢國表示，小組無交代三大成因出現原因，故難評論有否人需負責（另見稿）。

未言為何出現、斷螺絲未明 涉人為失誤否「難一概論」

MIRROR演唱會事故發生近一個月，政府跨部門工作小組昨在政總舉行第四次會議。小組主席李子俊會後連同專家顧問林超雄及工程師學會代表司徒家成見傳媒。林超雄透露涉事鋼索斷裂三大成因（見圖），包括絞盤安裝不當，護繩器不能自由轉動，導致被夾住的鋼索壓傷、表面磨損及鋼絲變形，加上捲動時鋼索受力增加，短時間內形成「低周金屬疲勞」等。而小組經電子顯微鏡放大5000倍後，確認斷裂表面有金屬疲勞條紋，加上鋼索有「受傷」情况，或加速金屬疲勞。至於鋼索等實際負重量，以及為何較國際標準低約兩成，小組則未透露。

護繩器不能自由轉動 壓傷鋼索

調查顯示，巨屏由兩組鋼索吊着，事發時先是一邊鋼索斷，屏幕下墜，後另一邊負責連接鋼索和巨幕的吊環螺絲出現剪切斷裂現象，而吊環螺絲為何斷裂需再化驗。至於事故是否涉及人為失誤，林超雄稱難一概而論，有待調查。李子俊稱，評論認證的工程師需否負責屬不公平，亦謂不能透露太多細節，否則或影響其他部門的調查，又期望下月能完成調查。

據了解，總承辦商藝能工程和次承辦商協興隆的職員，最快本周內再到西九龍總區總部協助調查和補交文件，待完成錄取口供等程序後，西九龍重案組將諮詢律政司意見再決定相關檢控工作。至於調查方向之一的「人為疏忽」，消息稱警方將調查涉事鋼索來源和質素，以及收貨人有否恰當檢查等，又稱主辦方和各個承辦商固然有一定程度責任，惟各單位需否負刑責言之尚早。

錄完口供後諮詢檢控意見 工作組警方資料日後合併

另一消息人士透露，因警方未完成錄口供，相關口供暫未交予調查小組，而雙方的調查資料日後需再合併檢視，現階段尚未釐清事件責任誰屬。據悉，早前警方在紅館檢取的疑似涉事斷裂螺絲尚待做拉力等測試。

註冊結構工程師劉志宏回覆本報查詢稱，工作小組檢測發現涉事斷裂鋼索受力比一般同款少兩成，分析可能成因是鋼索折舊耗損，或購買時已不合標準，不過認為後者可能不大。他稱除非鋼索有明顯傷痕，否則未有用顯微鏡等儀器檢查下，結構工程師未必能事前知悉鋼索強度不足。

屏幕出廠列明重量 工程師：未必核實或錯信主辦方

至於懸掛巨屏的一枚吊環螺絲為「剪切（shear）斷裂」，劉志宏稱剪切力與垂直拉力不同，前者斷裂時「毫無先兆」，後者螺絲釘會先拉長再斷裂，有可能是一條鋼索斷裂後，因屏幕重量「有打橫的力令它拉扯而斷」。至於屏幕實際重量與紀錄有大差距，劉稱屏幕出廠時會列明重量，「可能有人為錯誤」，工程師未必會事事核實，或會誤信主辦方的數字。

MIRROR紅館演唱會塌屏事件於7月28日發生，兩名舞蹈員受傷，其中李啟言（阿Mo）重傷，仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部，情况危殆，維生指數穩定。

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