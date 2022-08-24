高球會電郵3000會員籲申述反改劃

城規會委員：重視意見質素非數量

城規會6月22日通過涉及粉嶺高球場發展的改劃，將其中32公頃土地中約9.5公頃改劃作高密度住宅用途（根據土拓署6月提交北區區議會文件，住宅用地約8公頃），相關分區計劃大綱草圖同月30日刊憲，蒐集公眾申述至下周二。就最新收到的申述數字，規劃署至截稿未有回覆。

製簡報附44點影響 籲用自己字眼表達

香港哥爾夫球會本月12日向會員發電郵，稱預期城規會將收到大量支持發展的意見，鼓勵會員及球會朋友可於申述期內向城規會表達意見。有報道指收到電郵的會員涉近3000人。

該電郵表示，球會將製作簡報表達強烈反對擬議計劃的立場。電郵附有由球會專家顧問製作的「關注清單」，涉及文物、高球會社會貢獻、生態保育和環境等8方面共44點影響，並附上申述表格和教學，又提醒會員不要照抄顧問意見，應使用自己的字眼表達，並加入個人經驗和考慮。球會位於粉嶺和深水灣的會所接待處亦放有申述表格。

高球會上月起已舉辦7場簡介會，介紹政府計劃和解答會員疑問。對於動員申述，香港哥爾夫球會至截稿未有回覆。昨日亦有網民發起「一人一電郵」運動，支持發展高球場用地。

城規會在申述蒐集期完結後，將公布收到的申述，為期3周，並召開會議聆聽意見和申述，若作出修訂，則有3周時間蒐集「進一步申述」，若有反對意見，會再召開會議。申述蒐集期完結後至交予行政會議的法定時間最多為15個月。

城規會於2013年審議中環軍用碼頭改劃，引入10分鐘發言時限，申述者已不能「馬拉松式」發言。余偉業表示，城規會重視公眾意見，能了解多角度立場是好事，但申述意見「不是鬥多」，意見的質素更重要。

本身有高球會會籍的行會成員湯家驊表示沒有收到相關電郵，而他身為行會成員，不會參與球會的游說，故不會向城規會提交意見。他說香港是多元社會，各方申述自己觀點很正常。

陳劍青：城規會決定顯政府取態

本土研究社成員陳劍青認為，城規會受政府主導的程度遠大於環諮會，主席更是發展局官員，若城規會未能通過或無限延期計劃，會顯示政府的取態，而高球會會員是「達官貴人」，影響力更大，但過去有逾千人反對綠化帶改劃，政府亦未回心轉意。他認為高球會的策略是藉拖延法定程序，爭取明年8月完約的球場續租，但政府是否續租，不應考慮發展用途。