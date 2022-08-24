促「大刀闊斧」執行當年土供組建議 對土地共享「零批出」失望

黃遠輝說，回歸以來多屆政府視土地及房屋問題為施政重中之重，亦曾用不少方法增加供應，包括上屆政府在2019年全盤接納土供組報告，多方面「開綠燈」。他認為本屆政府可按照當年的建議增闢土地，惟現在見到部分土地選項進展非常緩慢，尤其利用私人發展商的新界農地方面，對「土地共享先導計劃」至今未有第一幅土地批出感失望，「早前聽到樓梯響，但未見任何一幅土地正式批出」。

政府倡聚焦改劃綠化帶 黃：挑戰大

對於本屆政府近日提出聚焦改劃綠化地帶增加建屋土地供應，黃遠輝認為挑戰相當大。他解釋，早於前屆政府起已做過兩階段綠化地帶檢討，物色到70多幅具房屋發展潛力的土地，不少已改劃，餘下的改劃難度極高，「第一階段無植被的已改；第二階段有植被但緩衝作用和保育價值相對較低的亦已做，剩餘的全有植被及緩衝作用和保育價值相對較高，當局要再去研究改劃，難度亦高。為何不在其他選項着力？土供組當年8個選項可提供3200公頃土地」。

不認同梁振英批環諮會議而不決

此外，全國政協副主席、前特首梁振英日前在facebook發帖，批評環諮會審議粉嶺高球場環評報告議而不決，並提出重新研究郊野公園邊陲建屋。黃遠輝說：「我們（環諮會）已用逾22小時商議，無重複、拉布、題外話等討論，大家就每一環節討論，如果純粹用拖字訣，為何要花這麼多時間，拖到再續7個月。其實不用花20多小時，一小時傾完已可再拖7個月。我絕不認同議而不決的講法。」