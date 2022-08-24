黃遠輝：勿視環評為發展絆腳石 稱通過門檻趨升 政府未落實建議追上

明報記者 黃偉超

月底須完成報告 信政府不漠視意見

根據法例，環諮會須於本月28日限期前完成審議環評報告，並向環保署提交意見，由署長決定是否批出環境許可證。黃遠輝透露，上周五議決的建議及其他意見後，環諮會正草擬文件，應可如期提交環保署。雖然環保署長收到有關文件後，可毋須考慮環諮會的暫緩決定，決定是否批出環境許可證，但黃遠輝相信政府及環保署長不會漠視環諮會意見。「雖然環諮會只是諮詢架構，但我從未見過（環保）署長的決定是有別於環諮會提交的建議。我不認為環諮會將『被廢武功』。我無私下接觸、無打電話，無了解過政府及環保署長的態度如何，我的信念是署長非常尊重環諮會的建議及決定。」黃遠輝說。

環評33月 稱與明年9月收地有關

翻查資料，粉嶺高球場的環評研究於2019年第三季展開，2021年第三季完成，倘計及環諮會環評小組7月商議環評報告，以及大會本月商議後延至明年4月再審議，整個環評程序涉及時間至少33個月。黃遠輝說，不知為何要耗用這麼長時間，估計或與高球場32公頃用地續租至明年9月有關，「可能當時委託顧問公司需時，以及時間上不算太迫切，因為明年9月才收地，今年展開審議環評可配合到，（若）太早完成但未收回土地，反而有變數」。

對於政府正檢討縮減環評及城規程序，環諮會今次「暫緩決定」等同「卡停」了程序，令人關注會否成為政府削減環諮會職能的理據。黃遠輝強調，不應在今日把環評報告視為發展，或者提速、提效、提量的「絆腳石」，「它（環評報告）不是（絆腳石），它是有需要用時間去做的」。

作業備考沿用多年 曾促更新

黃又說，現時環評報告是按照多年前的作業備考及技術備忘錄制訂，隨着環保意識提高、環保科學近10年有很多新發現，上屆政府提出檢討環評程序時，環諮會內部曾向當局反映作業備考及技術備忘錄需更新，惟一直未落實，故今次見到作業備考有不足之處，亦是引致要多花7個月時間的原因之一。

出任環諮會主席近6年，黃遠輝明年很大可能不續任。他對下任主席的忠告是「平常心」，「始終環諮會扮演的角色是如何盡量平衡發展及環境保護，發展是必然的，任何發展必然會構成生態環境影響，亦是不爭事實，要令香港持續發展，需要與時並進。環諮會需要抱有的態度及精神，是促成者或促使者（facilitator），基本上希望鼓勵任何項目倡議人，不論政府或私人發展商做得更好些，而非否決建議」。

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