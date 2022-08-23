張家朗任星級導師葉詠詩教音樂 議員冀計劃恆常化

蘇慧音回覆本報查詢，稱喜歡與青少年交流，過去曾到不少學校做分享，「希望自己的經驗可助學生大膽追自己的夢想」，日後將視乎訓練日程及體院安排，與學員互動，暫未知會以什麼形式參與。她表示自己名校出身，過去有很多事都認為是理所當然，及後發現不少青少年「聰明、懂事」，但欠機遇。杜凱琹就表示，東奧後運動員影響力提升，希望透過互動促進基層學生自信。

蘇慧音盼經驗助大膽追夢

扶貧委員會委員兼立法會議員鄧家彪認為，計劃為「協助基層青年扭轉逆境的重要一步」，不過覆蓋範圍有限，盼政府日後將計劃擴大並恆常化，令更多基層學生受惠。本身為註冊教師的立法會議員楊永杰說，部分基層學生家庭環境較複雜，或遭遇校園暴力，政府有需要為導師提供培訓課程，包括基本輔導及溝通技巧，以供支援學員情緒。

民主黨就批評計劃只屬「新瓶舊酒」，將現有兒童發展基金的內容重新包裝推出，造成資源重疊，建議政府考慮合併兩者，避免予人「為做而做」錯覺。