張家朗任星級導師葉詠詩教音樂 議員冀計劃恆常化

【明報專訊】政府昨日公布的「共創明『Teen』計劃」將涵蓋多方面內容，負責統籌計劃的政務司長陳國基稱，已邀請東京奧運花劍金牌得主張家朗，東奧乒乓球女團銅牌得主李皓晴、杜凱琹及蘇慧音任星級導師，與學員交流。另外，港大教育學院副院長盧婉怡將助學員提升英語能力，指揮家葉詠詩及小提琴家姚珏將教導學員音樂，威爾斯親王醫院矯形外科及創傷學系主管何百昌將為學生提供口琴培訓。
蘇慧音回覆本報查詢，稱喜歡與青少年交流，過去曾到不少學校做分享，「希望自己的經驗可助學生大膽追自己的夢想」，日後將視乎訓練日程及體院安排，與學員互動，暫未知會以什麼形式參與。她表示自己名校出身，過去有很多事都認為是理所當然，及後發現不少青少年「聰明、懂事」，但欠機遇。杜凱琹就表示，東奧後運動員影響力提升，希望透過互動促進基層學生自信。
蘇慧音盼經驗助大膽追夢
扶貧委員會委員兼立法會議員鄧家彪認為，計劃為「協助基層青年扭轉逆境的重要一步」，不過覆蓋範圍有限，盼政府日後將計劃擴大並恆常化，令更多基層學生受惠。本身為註冊教師的立法會議員楊永杰說，部分基層學生家庭環境較複雜，或遭遇校園暴力，政府有需要為導師提供培訓課程，包括基本輔導及溝通技巧，以供支援學員情緒。
民主黨就批評計劃只屬「新瓶舊酒」，將現有兒童發展基金的內容重新包裝推出，造成資源重疊，建議政府考慮合併兩者，避免予人「為做而做」錯覺。