困劏房少見識 單親母盼友師助子女拓眼界

中一生愛下廚 盼用資助買器材

陳女士一家三口住在葵涌區一個月租6500元、約120呎大劏房，她月入1.4萬元，約7000元租金及水電費成了主要開支。兩母女認為計劃提供的1萬元財政支援足夠，麗紗表示愛下廚，如能參加計劃，希望用首筆5000元資金買煮食器材如麵包機。麗紗說已報名參加劍擊校隊，雖毋須學費，但擔心入選後要自資買器材，增加媽媽負擔。

麗紗對計劃感興趣，冀能遊覽不同地方，例如M+博物館。陳女士說麗紗出門需她陪同，但她忙於工作，若有友師陪同便會「完全放心」。有志成為醫生、社工或警察的麗紗希望友師是相關職業的人。

跟進麗紗一家的立法會議員郭玲麗認為，現今社會不應讓貧窮限制青年上流機會，相信計劃如能落實，可為基層兒童「開創另一片天地」。

另一單親媽媽馬女士與升中二的13歲兒子住在土瓜灣約百呎劏房，她慨嘆因經濟能力而未能安排兒子上英文補習班，兒子在學校「英文跟不上（進度）」。她說家中環境惡劣且有木蝨，兒子常要坐在牀上做功課，「他說過想有更好的環境安心學習」，新冠疫情下兒子常留家，學習及情緒亦受影響。

馬女士說，兒子喜歡打籃球，亦感受到他「對學習有渴求」，有興趣為他報名參加計劃，希望他在友師帶領下能發掘興趣、擴闊視野，「年輕人有好多渴求，最希望有人能夠給他方向」。