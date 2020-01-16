「師友配」助劏房生 2000名額被指太少 消息指日後可加額 官商民合作推 學員各獲1萬元

據統計處2016年報告，本港有20.7萬人住在劏房，15歲以下者佔約3.75萬。

施麗珊指年期短 倡5年

促劃指標定參加者優次

計劃為期1年，每名學員會分兩期獲得共1萬元資助。扶貧委員會委員、社區組織協會副主任施麗珊認為計劃方向好，惟名額太少，計劃年期太短，擔心初中生與導師建立關係需時，建議計劃至少要5年，促政府加大計劃力度。她認為僧多粥少下，政府應統一制訂指標以定參加者優次，如引入經濟審查，亦可考慮單親家庭、有特殊教育需要學童等因素，以達至「精準扶貧」。

校長：計劃全面 或設委會選學生

樂善堂余近卿中學校長、津貼中學議會主席劉振鴻認為，計劃全面並有助基層學生擴闊視野、學習理財及生涯規劃，相信他們從星級導師張家朗等過來人，可學習到如何克服困難。他說會鼓勵學生報名，可能會設委員會挑選合適及家庭缺乏支援的學生，包括透過面試了解學生對計劃期望，並盼政府未來擴大名額。

陳國基在記者會上解釋，名額只限2000個是由於今次屬試驗計劃，在推行期間政府會一邊檢討以優化計劃，並於日後擴大名額。他又指如遇超額情况，會讓中三生優先，「因他們翌年將不合資格」；中一、二未能參與者將於明年再度邀請，揀選學員時亦不會考慮其成績。

倘超額中三生優先

邀大學評估學員想法轉變

有政府中人稱，計劃名額被指「杯水車薪」，主要是受制於高質素友師供應，當局恐怕一時間未必請夠友師，所以先定2000名額，若日後友師數目充足，隨時可增名額。他解釋，當局對參與計劃的友師有一定要求，要求他們每個月最少與參與者接觸一次，最好親身面見，「參加的友師不能只是象徵性，要計吓自己有沒有能力和時間」。

關鍵績效指標（KPI）方面，陳國基稱會邀請大學在計劃前後為學員做評估，了解學員在一年後各方面想法的轉變。他指計劃重點不在於培育學生的技巧，「不是很注重他是否學多兩級鋼琴」，而是着重其個人成長，「例如他將來是否比較有想法」，以及對香港及職場等有更多了解。

陳國基：揀友師不考慮政治

資助沒限用途

每名學員會獲配對一名友師，政府將向商界及專業機構發函，邀請及提名友師等。被問到揀選友師的準則、會否考慮政治背景等，陳國基稱「政治考慮完全不在考慮範圍之內，我們不會說什麼要給民主派、建制派，不想灌輸任何這些政治意識」，指例如學生欲成為醫生，將獲配對醫生作為友師。

學員會先獲發5000元啓動資金，陳國基稱如何使用由友師與學員決定，沒規限用途。他又說：「如果這個學員很孝順、很顧家、很為父母擔心，覺得5000元給予父母解決家庭負擔是很有價值的話，我們是贊成的。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676